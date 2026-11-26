Hai xã miền núi Tây Khánh Sơn và Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) không chỉ đầu tư nâng cấp công trình cấp nước mà còn tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi tập quán sinh hoạt, nâng cao ý thức tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước sạch.

Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình MTQG) giai đoạn 2026-2035 hướng đến mục tiêu bảo đảm người dân tại các thôn, bản, làng quê, nhất là vùng sâu, vùng xa và khu vực miền núi, được tiếp cận nguồn nước sạch an toàn, ổn định và bền vững. Theo đó, chương trình không chỉ chú trọng đầu tư xây dựng các công trình cấp nước mà còn quan tâm đến công tác quản lý, vận hành và duy trì hiệu quả các hệ thống sau đầu tư.

Song song với phát triển hạ tầng, chương trình còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước và các công trình cấp nước, từng bước hình thành cộng đồng có trách nhiệm trong quản lý, khai thác tài nguyên nước.

Kết hợp đầu tư hạ tầng với tuyên truyền pháp luật về nước sạch

Tại xã Tây Khánh Sơn, những vòi nước sạch được lắp đặt ngay trong mỗi gia đình đã giúp cuộc sống của nhiều hộ đồng bào Raglai thay đổi đáng kể. Thay vì phải men theo những con dốc để tìm nước suối, người dân giờ đây có thể chủ động nguồn nước phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Sáng sớm ở thôn Tà Giang, bà Cao Thị Thịnh (56 tuổi, người Raglai) mở vòi lấy nước để vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Nhớ lại những ngày chưa có hệ thống cấp nước, bà kể, gia đình phải lấy nước từ suối về sử dụng. Mùa khô, từng can nước được chắt chiu. Còn mùa mưa, nước suối đục ngầu, phải chờ lắng mới có thể dùng. “Giờ đây, khi nước sạch được đấu nối vào, gia đình tôi an tâm sử dụng”, bà Thịnh nói.

Gần đó, bà Cao Hạnh (43 tuổi, người Raglai) cũng từng phải cùng chồng leo dốc tìm nguồn nước. Có những ngày, một can nước chỉ đủ dùng trong nửa ngày. Từ khi có nước sạch tại nhà, gia đình bà tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức, việc sinh hoạt trở nên thuận tiện hơn.

Nước sạch được đưa về tận nhà người dân ở vùng sâu xã miền núi Tây Khánh Sơn

Ông Đỗ Nhi Huy, Trưởng phòng Kinh tế xã Tây Khánh Sơn cho biết, địa hình miền núi hiểm trở, dân cư phân bố không tập trung khiến việc đầu tư, quản lý và vận hành các công trình cấp nước gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, đợt mưa lũ cuối năm 2025 đã cuốn trôi nhiều đoạn ống dẫn, làm hư hỏng hệ thống cấp nước Sơn Lâm và Thành Sơn (cũ), ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho người dân vùng cao. Để khắc phục, UBND xã đã rà soát thiệt hại, khoan 7 giếng tại khu vực Thành Sơn cũ nhằm bổ sung nguồn nước. Theo kế hoạch, tổng kinh phí khắc phục, nâng cấp hai hệ thống dự kiến khoảng 22 tỷ đồng, được tỉnh hỗ trợ 100%. Mỗi hệ thống được bố trí 11 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, lắp đặt đồng hồ nước, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Trao đổi với PV VietNamNet, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Khánh Sơn ông Nguyễn Trí Dũng, cho biết, toàn xã hiện có 2.022 hộ với 7.966 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 1.273 hộ, với 4.805 nhân khẩu.

Theo ông Dũng, trước đây, khi hệ thống nhà máy nước sạch chưa được đầu tư đồng bộ, phần lớn người dân quen sử dụng nước giếng, ao, suối nên việc chuyển sang dùng nước máy cần có thời gian. Một số hộ ban đầu còn e ngại, chưa muốn thay đổi thói quen sinh hoạt đã hình thành từ lâu. “Vì vậy, bên cạnh đầu tư hạ tầng, chúng tôi chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân hiểu lợi ích của nước sạch, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong sử dụng và bảo vệ nguồn nước”, ông Dũng nói.

Phó chủ tịch UBND xã Tây Khánh Sơn cũng thông tin, để tạo sự đồng thuận, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng trực tiếp đến các khu dân cư tuyên truyền, giải thích những quy định liên quan đến bảo vệ công trình cấp nước, tài nguyên nước và vệ sinh môi trường. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những việc thiết thực như giữ vệ sinh khu vực đầu nguồn, không xả rác, chất thải gây ô nhiễm nguồn nước; không tự ý tháo dỡ, làm hư hỏng đường ống, đồng hồ và các thiết bị cấp nước. Người dân cũng được vận động sử dụng nước tiết kiệm, không lấy nước sinh hoạt để tưới tiêu gây ảnh hưởng đến nguồn cung của các hộ khác.

Theo ông Dũng, thông qua những tình huống gần gũi với đời sống, bà con được giải thích về trách nhiệm bảo vệ công trình chung cũng như các quy định pháp luật liên quan. Đến nay, người dân trong xã cơ bản đồng thuận sử dụng nước sạch từ hệ thống, từng bước hình thành ý thức giữ gìn, bảo vệ nguồn nước và công trình cấp nước.

Ông Đỗ Nhi Huy - Trưởng phòng Kinh tế xã Tây Khánh Sơn (bên trái ảnh) kiểm tra công trình hệ thống nước sinh hoạt đang thi công trên địa bàn

Đầu tư nâng cấp công trình, khắc phục những điểm thiếu nước

Không riêng xã Tây Khánh Sơn, tại xã Khánh Sơn, chính quyền địa phương cũng chú trọng duy trì, nâng cấp các công trình cấp nước, từng bước bảo đảm nguồn nước sinh hoạt an toàn, ổn định cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Mai Trọng Thanh, Trưởng phòng Kinh tế xã Khánh Sơn cho biết, địa phương hiện có 4 nhà máy nước gồm Tà Gụ, Xóm Cỏ, Cô Lắc và Tô Hạp. Các công trình cơ bản hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Tuy nhiên, đặc thù địa hình đồi dốc cùng diễn biến thời tiết thất thường vẫn đặt ra nhiều thách thức đối với công tác cấp nước. Trong đó, ba hệ thống Tà Gụ, Xóm Cỏ và Cô Lắc chủ yếu lấy nước tự chảy từ đầu nguồn. Vào mùa khô, lưu lượng nước có thể suy giảm; mùa mưa lũ, nguồn nước dễ bị đục, đường ống có nguy cơ hư hỏng do sạt lở.

Để hạn chế gián đoạn nguồn cung, xã yêu cầu các đơn vị quản lý thường xuyên kiểm tra chất lượng nước, bảo trì hệ thống đường ống, đồng thời chủ động phương án ứng phó khi thiếu nước vào mùa khô và khắc phục kịp thời các sự cố trong mùa mưa lũ.

Bên cạnh đó, việc tiếp cận nguồn nước đạt chuẩn tại một số khu dân cư vẫn còn hạn chế. Tại xóm 8, thôn Liên Hòa, nhiều hộ dân hiện vẫn sử dụng nước giếng do chưa có hệ thống lọc, xử lý, khiến chất lượng nước sinh hoạt chưa được bảo đảm.

Trước thực trạng này, UBND xã đã khảo sát, đánh giá nhu cầu và dự kiến bố trí ngân sách trong năm 2027 để đầu tư hệ thống lọc, xử lý nước tại khu vực, từng bước cải thiện chất lượng nguồn nước phục vụ người dân.

Nhà dài thôn Hòn Dung (xã Khánh Sơn) nơi thường xuyên diễn ra các buổi sinh hoạt cộng đồng, địa điểm để chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào Raglai

Theo ông Thanh, song song với việc duy trì hoạt động các công trình, địa phương cũng vận động người dân nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ hệ thống cấp nước. Những nội dung này được lồng ghép trong các buổi tuyên truyền tại khu dân cư, với sự tham gia của trưởng thôn và người có uy tín, giúp bà con hiểu và thực hiện tốt hơn trách nhiệm của mình.

“Việc kết hợp đầu tư, nâng cấp công trình với tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tập quán sinh hoạt được kỳ vọng sẽ giúp các địa phương từng bước bảo đảm nguồn nước an toàn, đáp ứng nhu cầu đời sống, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước”, Trưởng phòng Kinh tế xã Khánh Sơn chia sẻ.