Real Madrid đang lên kế hoạch chi đậm để đưa Adam Wharton, tiền vệ trung tâm của Crystal Palace được ví như “Declan Rice 2.0”, về Santiago Bernabeu.

Theo báo chí Tây Ban Nha, đội bóng Hoàng gia chuẩn bị sẵn 115 triệu euro nhằm đáp ứng yêu cầu của Xabi Alonso – người xem Wharton là mảnh ghép còn thiếu sau khi Toni Kroos giải nghệ và Luka Modric sang Milan.

Real Madrid muốn sở hữu Wharton. Ảnh: Imago

Mới 21 tuổi, Wharton có bước tiến thần tốc. Trong màu áo Crystal Palace, anh thường xuyên đá chính và có những đóng góp quan trọng, gần đây giành FA Cup và Community Shield.

Wharton, tiền vệ thuận chân trái, nổi bật ở nhãn quan chiến thuật, khả năng chuyền dọc tuyến và điều tiết nhịp độ, giúp anh nhanh chóng được gọi lên tuyển Anh.

Crystal Palace vừa bán Eberechi Eze cho Arsenal, chuẩn bị chia tay thủ lĩnh hàng phòng ngự Marc Guehi (sang Liverpool), nên không muốn mất thêm trụ cột.

Tuy vậy, mức giá 115 triệu euro có thể khiến Crystal Palace suy nghĩ. Khoản phí này giúp nhà ĐKVĐ FA Cup có thể đầu tư vào giải pháp mới cho tuyến giữa.

Tài năng của Wharton giúp anh được nhiều CLB lớn theo đuổi. Liverpool, Man City và MU cũng quan tâm đến anh. Pep gọi anh là “nhạc trưởng hàng đầu” bóng đá châu Âu.

Để thực hiện thương vụ, Real Madrid nhiều khả năng buộc phải bán một ngôi sao. Truyền thông Tây Ban Nha cho rằng Rodrygo – đang được các CLB Anh quan tâm – có thể là chìa khóa mở ngân sách.

Xabi Alonso đang phải kéo Arda Guler xuống đá tiền vệ trung tâm, thường nhắc đến việc thiếu nhân tố ở giữa sân.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang bước vào những ngày cuối, trong trường hợp không kịp ký hợp đồng, Real Madrid sẽ tìm thỏa thuận với Crystal Palace về việc ưu tiên mua Wharton vào năm 2026.