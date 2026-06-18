Enzo Fernandez đang cùng đội tuyển Argentina tham dự World Cup 2026. Dẫu vậy, anh vẫn quyết tâm rời Chelsea ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Ít ngày sau khi HLV Jose Mourinho đưa Marc Cucurella về Real Madrid, đội bóng Hoàng gia vừa đạt thêm bước tiến quan trọng trong thương vụ chiêu mộ Enzo Fernandez.

Enzo Fernandez quyết tâm gia nhập Real Madrid - Ảnh: SunSport

Theo nguồn tin uy tín, Enzo đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Real Madrid về bản hợp đồng thời hạn đến năm 2032.

Hiện Real Madrid chuẩn bị gửi đề nghị chính thức tới Chelsea. Đội bóng thành London chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu tiệm cận phí chuyển nhượng yêu cầu 120 triệu bảng Anh.

Mức giá trên chịu tác động từ thương vụ Elliot Anderson, được dự đoán sẽ đầu quân Man City với số tiền kỷ lục bóng đá Anh.

Nhà vô địch World Cup 2022 vẫn còn 6 năm hợp đồng với Chelsea. Tuy nhiên, những bất đồng liên quan đến việc gia hạn cũng như đề xuất tăng lương khiến mối quan hệ giữa Enzo và lãnh đạo Chelsea rạn nứt.

Hồi tháng 3 vừa, Enzo Fernandez từng công khai bày tỏ sự không hài lòng về quyết định sa thải HLV Enzo Maresca. Anh liên tục phát đi tín hiệu cho thấy mong muốn chuyển tới Real Madrid.

Mùa 2025/26, Enzo ghi được 15 bàn cho Chelsea, góp công lớn giúp đội bóng đăng quang FIFA Club World Cup. Anh cũng nhiều lần ra sân với tấm băng đội trưởng, khi Reece James vắng mặt.

Thế nhưng, đến triều đại tân HLV Xabi Alonso, tương lai tiền vệ người Argentina ngày càng trở nên bất định.