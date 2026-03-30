Theo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/3 đã kêu gọi Mỹ và Ukraine nhanh chóng trở lại bàn đàm phán để tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine.

"Các cuộc đàm phán chắc chắn phải diễn ra, việc gián đoạn tạm thời là do Mỹ đang tập trung vào Iran. Tôi không nghĩ chúng ta đã rơi vào tình trạng bế tắc, động lực đàm phán vẫn còn đó và chúng ta phải tiếp tục các nỗ lực ngoại giao", ông Zelensky cho biết.

Vòng đàm phán ba bên gần nhất giữa Ukraine, Nga và Mỹ diễn ra vào ngày 16/2. Một cuộc họp tiếp theo được dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 2, nhưng sau đó bị lùi sang đầu tháng 3 và cuối cùng bị hoãn ngay trước khi Washington tiến hành các cuộc tấn công vào Iran.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Theo Tổng thống Zelensky, phía Nga hiện không muốn đàm phán tại Mỹ, thay vào đó Moscow đã đề xuất các địa điểm trung gian như Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Thụy Sĩ.

"Chúng tôi sẵn sàng tới Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc bất kỳ nơi nào mà họ muốn. Quả bóng đang ở trong chân của Mỹ và Nga, Ukraine chỉ đang chờ phản ứng từ họ. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng chúng tôi đang ở vị thế mạnh mẽ hơn nhiều so với 6 tháng trước", ông Zelensky nói.

Khúc mắc lớn nhất của một thỏa thuận tiềm năng vẫn là về lãnh thổ ở Donbass. Phía Ukraine cho rằng việc "đóng băng" giới tuyến hiện tại là cơ sở thực tế nhất cho một lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, Nga tiếp tục yêu cầu quân đội Ukraine rút khỏi một số khu vực tại Donbas như điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận nào.

Về phía Mỹ, Washington chỉ đồng ý cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện, đồng nghĩa với việc tranh chấp lãnh thổ phải được giải quyết trước.