Đài RT dẫn lời trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov hôm 29/3 cho biết: "Chính phủ Mỹ đã đưa ra một số ý tưởng và đề xuất thú vị, có thể nói là hữu ích với quá trình hòa đàm. Tuy nhiên, các đề xuất đó vẫn chưa được hiện thực hóa".

Ông Ushakov không nêu cụ thể về các đề xuất của Washington.

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov. Ảnh: TASS

Quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh Nga luôn hành động theo phương châm "tin tưởng nhưng phải kiểm chứng" khi đề cập tới các mối quan hệ quốc tế. Ngoài ra, Moscow khẳng định cơ chế đàm phán 3 bên nhằm giải quyết xung đột cần được duy trì, bởi tất cả các bên đều có lợi ích trong việc chấm dứt giao tranh.

Vào đầu tháng 3, Nga và Ukraine đã tiến hành một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn với 500 người mỗi bên. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết thỏa thuận trao đổi này đã được thống nhất trong vòng đàm phán gần nhất tại Abu Dhabi. "Đợt trao đổi là minh chứng cho thấy nỗ lực gắn kết ngoại giao bền bỉ đang mang lại những kết quả thực tế", ông Witkoff nói.

Ukraine tập kích cơ sở dầu khí của Nga

Theo báo Kyiv Independent, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 29/3 đã thông báo về việc triển khai máy bay không người lái (UAV) để tập kích cơ sở dầu khí tại cảng Ust-Luga ở vùng Leningrad của Nga.

UAV Ukraine tấn công cơ sở dầu khí tại cảng Ust-Luga ở vùng Leningrad của Nga. Ảnh: Kyiv Independent

"Đây là lần thứ 2 trong tuần đơn vị đặc nhiệm Alpha tấn công chính xác vào cơ sở dầu khí ở Ust-Luga. Chiến dịch mới nhất đã gây ra một vụ hỏa hoạn lớn, khiến cơ sở của đối phương bị hư hại nghiêm trọng", đại diện SBU cho hay

Về phía Nga, Thống đốc vùng Leningrad Aleksandr Drozdenko xác nhận có thiệt hại tại cảng Ust-Luga sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine, nhưng không nêu cụ thể về mức độ nghiêm trọng.

Trong thời gian vừa qua, quân đội Ukraine đã liên tục tăng cường phóng UAV tập kích các nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng của Nga. Chính quyền Kiev cho rằng chiến thuật này có thể cắt giảm nguồn nhiên liệu và tài chính phục vụ chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở bên kia biên giới.