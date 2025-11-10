Dinh Tổng thống Ukraine mất điện 2 lần khi cuộc phỏng vấn diễn ra. Ảnh: The Guardian.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với báo Guardian, ông Zelensky nói bản thân có mối quan hệ tốt với Tổng thống Mỹ.

Người đứng đầu Ukraine đã phủ nhận những thông tin cho rằng ông Trump đã ném bản đồ chiến sự sang một bên khi hai người có cuộc tranh cãi nảy lửa tại Nhà Trắng vào tháng 10. "Ông Trump không ném bất cứ thứ gì. Tôi chắc chắn về điều đó", ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo báo Financial Times, Tổng thống Mỹ được cho đã gây sức ép buộc ông Zelensky chấp nhận các điều khoản tối đa của Nga về việc chấm dứt xung đột và nói Moscow sẽ phá hủy Ukraine nếu Kiev không đồng ý. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cho biết, cuộc gặp diễn ra khác với đồn đoán này.

Trả lời phỏng vấn tại dinh tổng thống ở Kiev, ông Zelensky cho hay: "Tất cả mọi người trên thế giới đều sợ ông Trump... Đó là sự thật".

Khi được hỏi, liệu điều đó có đúng với ông không, ông Zelensky trả lời: "Không... chúng tôi không phải kẻ thù của Mỹ. Chúng tôi là bạn. Vậy tại sao chúng tôi phải sợ. Ông Trump được người Mỹ bầu làm tổng thống, tôi cũng được người dân Ukraine bầu chọn. Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của người Mỹ. Mỹ là đối tác chiến lược của Ukraine trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ và thế kỷ. Hai nước có những giá trị chung".

Vài giây sau khi cuộc phỏng vấn của ông Zelensky với báo Guardian diễn ra, dinh tổng thống Ukraine đã mất điện hai lần. Khi được hỏi liệu Anh và Liên minh châu Âu (EU) có hỗ trợ đủ cho Ukraine trước khi mùa đông lạnh giá và tối tăm ập tới hay chưa, ông Zelensky đáp: "Chưa bao giờ đủ. Chỉ đủ khi xung đột kết thúc. Chỉ đủ khi Tổng thống Nga Putin dừng lại".

Hãng thông tấn Axios ngày 9/11 dẫn lời một quan chức ngoại giao Mỹ tiết lộ, việc chuyển giao số vũ khí trị giá hơn 5 tỷ USD cho các thành viên EU, sau đó EU lại chuyển cho Ukraine đã bị trì hoãn vì chính phủ Mỹ đóng cửa. Sự chậm trễ này xuất phát từ việc Quốc hội Mỹ trì hoãn phê duyệt khi các nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa vẫn tranh cãi về ngân sách, khiến chính phủ Mỹ trải qua thời gian đóng cửa lâu nhất trong lịch sử nước này.