Đài RT ngày 13/12 đưa tin, hãng thông tấn Axios của Mỹ mới đây đã dẫn nguồn tin từ các quan chức Nhà Trắng tiết lộ về việc Ukraine có thể nhận được các bảo đảm an ninh nếu chấp nhận nhượng bộ về vấn đề lãnh thổ trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình.

"Tổng thống Donald Trump sẵn sàng cung cấp cho Ukraine các bảo đảm an ninh mang tính ràng buộc, tương tự cơ chế của NATO, với điều kiện Kiev chấp nhận nhượng lại lãnh thổ cho Nga", một quan chức Mỹ nói với Axios.

Nguồn tin của Axios nhấn mạnh, đề xuất đang được xem xét là "Ukraine sẽ duy trì chủ quyền đối với khoảng 80% lãnh thổ hiện tại, đổi lại sự bảo đảm an ninh lớn nhất và mạnh nhất từ trước đến nay cùng với một gói hỗ trợ phát triển và thịnh vượng quy mô lớn".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NYT

"Washington muốn đưa ra một cơ chế đảm bảo đủ mạnh, nhưng không phải là một tấm séc trắng cho Kiev", một quan chức Mỹ giấu tên thông tin.

Cùng ngày, tờ Bild của Đức tiết lộ, Tổng thống Mỹ Trump đang tạo áp lực lên người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky về vấn đề lãnh thổ nhằm nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột.

"Nhà Trắng đang muốn tận dụng điểm yếu của Kiev sau vụ bê bối tham nhũng để buộc Ukraine phải đưa ra nhượng bộ về lãnh thổ", nguồn tin của tờ Bild cho biết.

Ở thời điểm hiện tại, vấn đề lãnh thổ vẫn là trở ngại lớn nhất cho một thỏa thuận hòa bình. Tổng thống Zelensky quả quyết, Ukraine không chấp nhận chuyển giao bất kỳ phần lãnh thổ nào vì điều đó đi ngược lại cả luật pháp quốc gia lẫn luật pháp quốc tế.

Trong ngày 13/12, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cũng kêu gọi Moscow thể hiện sự nhượng bộ nhất định để hướng tới một thỏa thuận hòa bình. "Một thỏa thuận chỉ có thể duy trì lâu dài nếu Moscow đưa ra những nhượng bộ thực chất, bao gồm việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang và kiềm chế ngân sách quân sự", bà Kallas phát biểu.

Hiện Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin của Mỹ và châu Âu.