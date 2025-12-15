Theo trang thông tấn Al Jazeera, Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 14/12 đã đưa ra đề xuất trên như một sự nhượng bộ từ phía Kiev sau nhiều năm xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) có mặt ở Đức hôm 14/12. Ảnh: Volodymyr Zelensky/Mạng xã hội X

Nhà lãnh đạo Ukraine nói với các phóng viên rằng: “Ngay từ đầu, mong muốn của Ukraine là gia nhập NATO vì đó là những đảm bảo an ninh thực sự. Tuy nhiên, một số đối tác từ Mỹ và châu Âu không ủng hộ hướng đi này. Nay các cam kết an ninh song phương giữa Ukraine và Mỹ, những đảm bảo giống với Điều 5 của Hiến chương NATO từ Mỹ dành cho chúng tôi, và cam kết an ninh từ các quốc gia châu Âu và nhiều nước khác như Canada, Nhật Bản là cơ hội để ngăn chặn một cuộc tấn công khác của Nga. Đây đã là sự nhượng bộ từ chúng tôi, và những đảm bảo an ninh đó phải có tính ràng buộc pháp lý”.

Al Jazeera nhận định, tuyên bố trên của ông Zelensky sẽ đánh dấu một thay đổi đáng kể dành cho Ukraine, quốc gia từ lâu mong muốn gia nhập NATO bất chấp việc Nga coi sự mở rộng của khối quân sự này là một mối đe dọa.

Ông Zelensky sau đó cùng ngày đã có cuộc gặp với phái đoàn Mỹ, do đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner dẫn đầu, tại thủ đô Berlin của Đức. Tờ Ukrinform dẫn lời Cố vấn của Tổng thống Ukraine là quan chức Dmytro Lytvyn cho biết: “Cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và phái đoàn Mỹ đã kết thúc sau hơn 5 giờ đồng hồ. Các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục trong ngày 15/12”.

Ukraine đã chính thức nộp đơn xin gia nhập khối NATO vào tháng 9/2022. Tuy nhiên, cho tới nay, liên minh quân sự trên vẫn từ chối ấn định một thời gian cụ thể hoặc lộ trình gia nhập dành cho Ukraine.