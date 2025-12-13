Theo báo Kyiv Independent, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 13/12 đã cập nhật về tình hình ở "điểm nóng" Pokrovsk và thành phố Myrnohrad lân cận.

"Tình hình giao tranh xung quanh Pokrovsk và Myrnohrad vẫn đang hết sức căng thẳng, khi lực lượng Nga gia tăng sức ép liên tục. Chúng tôi vẫn đang áp dụng chiến thuật phòng ngự chủ động nhằm đẩy lùi đối thủ ra khỏi một số vị trí. Nga cũng đã triển khai một lượng lớn quân dự bị tới trận này", ông Syrsky cho biết.

Nguồn tin của các kênh theo dõi quân sự độc lập tiết lộ, Nga đang quyết tâm đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi Pokrovsk và Myrnohrad khi triển khai khoảng 110.000 - 140.000 lính tại khu vực này.

Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky. Ảnh: X/@CinC_AFU

"Một nhóm 15.000 binh sĩ chống lại đội quân 140.000 người rõ ràng không phải là một kế hoạch phòng thủ tốt", tờ Bild dẫn lời một binh sĩ Ukraine ở Myrnohrad bình luận.

Theo giới quan sát, vấn đề khó khăn nhất của Kiev hiện là cung cấp hậu cần cho lực lượng Ukraine bị bao vây ở trung tâm Myrnohrad. Hiện tại, Kiev chỉ có thể thực hiện việc tiếp tế bằng máy bay không người lái (UAV) cỡ lớn.

Nga nêu về số lượng lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng ở Ukraine

Theo hãng tin TASS, cựu sĩ quan Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasily Prozorov ngày 13/12 đã đưa ra ước tính về số lượng lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng khi chiến đấu cho Kiev.

"Thực tế thì rất khó đưa ra con số chính xác về số lượng lính đánh thuê thương vong ở Ukraine, vì đây vốn là thông tin không được công khai. Có nhiều quân đoàn nước ngoài ở Ukraine, một số thuộc quyền quản lý của cơ quan tình báo quân sự, số khác nằm trong các đơn vị lục quân. Quy mô của họ không hề nhỏ, nhưng tôi cho rằng có khoảng 10.000 lính đánh thuê nước ngoài cho Kiev đã thiệt mạng", ông Prozorov nhận định.

Trước đó, Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Akhmat Apty Alaudinov nói, "một bộ phận đáng kể lính đánh thuê nước ngoài của quân đội Ukraine đã bị tiêu diệt hoặc rời khỏi khu vực tác chiến, trong khi tiến độ huấn luyện của số lính đánh thuê còn lại của Kiev cũng bị đình trệ".

"Phía Ukraine chủ yếu tập trung lính đánh thuê nước ngoài ở Krasnoarmeysk và Kupyansk", ông Alaudinov thông tin.