Theo đài RT, ông Ushakov ngày 14/12 đã có cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin nhằm nhận định về tham vọng của Ukraine trong việc giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crưm.

"Kiev hoàn toàn không có khả năng tái kiểm soát Crưm. Đây là điều chắc chắn một triệu phần trăm. Tham vọng gia nhập NATO của Ukraine cũng giống như vậy, hoàn toàn phi thực tế", ông Ushakov nhấn mạnh.

Trợ lý của tổng thống Nga có phát biểu trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực hòa giải giữa Moscow và Kiev, khẳng định việc Crưm quay trở lại Ukraine hoặc việc Ukraine gia nhập NATO là "không thể".

Ông Yury Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TASS

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh chủ quyền của Moscow với bán đảo Crưm là "ván đã đóng thuyền", đồng thời hoan nghênh ông Trump vì công nhận thực tế này.

Theo RT, bán đảo Crưm sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014. Ngay sau khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Kiev đã chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO. Moscow đã nhiều lần tuyên bố động thái này là một "lằn ranh đỏ".

Hồi tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng nói Kiev sẽ lấy lại Crưm vào một thời điểm thích hợp. Tuy vậy, tuần trước, ông Zelensky đã phải thừa nhận Kiev hiện không có đủ nguồn lực để tái kiểm soát vùng lãnh thổ này.

Cùng ngày 14/12, Tổng thống Zelensky đã thể hiện sự nhượng bộ nhất định khi khẳng định Kiev sẵn sàng từ bỏ tham vọng gia nhập NATO để đổi lại đảm bảo an ninh từ Mỹ và phương Tây.