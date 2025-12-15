Theo trang tin quân sự Militarnyi, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 15/12 đã đưa ra báo cáo cập nhật về tình hình tiền tuyến trong thời gian gần đây.

"Có những ngày chúng tôi ghi nhận tới 300 cuộc giao tranh, cường độ cao nhất kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Tình hình ở tiền tuyến vẫn tương đối khó khăn khi quân Nga tiến công gần như ở toàn bộ mặt trận. Tuy vậy, quân đội Ukraine vẫn đang áp dụng chiến thuật phòng ngự một cách hiệu quả", ông Syrsky nhấn mạnh.

Cũng theo lãnh đạo quân đội Ukraine, Nga hiện triển khai khoảng 155.000 binh sĩ ở các khu vực xung quanh thành phố chiến lược Pokrovsk, trong khi tổng quân số được Moscow duy trì ở mức 710.000 lính.

Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky. Ảnh: X/@CinC_AFU

"Đã có thời điểm chúng tôi không thể duy trì sự hiện diện ở Pokrovsk. Tuy vậy, kể từ cuối tháng 11, chúng tôi đã kiểm soát được 13km2 lãnh thổ bên trong Pokrovsk. Hiện chúng tôi vẫn giữ phần phía bắc của thành phố, khu vực dọc theo tuyến đường sắt", ông Syrsky nói.

Về tình hình ở thị trấn Myrnohrad lân cận, ông Syrsky khẳng định các lực lượng Kiev không bị cô lập bất chấp những tuyên bố từ phía Nga.

Nga kiểm soát thêm làng ở Dnipropetrovsk

Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/12 đã thông báo về việc quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát khu định cư Peschanoye ở vùng Dnipropetrovsk, qua đó chiếm được vị trí chiến lược ở bờ tây sông Gaichur.

"Nhờ các hoạt động tác chiến tích cực, các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Đông đã đẩy lùi đối thủ ra khỏi Peschanoye. Trong quá trình này, lực lượng của chúng tôi cũng vượt sông Gaichur và chiếm giữ một cứ điểm phòng thủ quan trọng của Ukraine", phía Nga cho biết.

Cũng theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Moscow đang gia tăng hoạt động tiến công ở phía nam tỉnh Dnipropetrovsk và phía đông vùng Zaporizhia.