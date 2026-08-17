Tờ Kyiv Post ngày 17/8 đưa tin, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas mới đây đã tiết lộ về việc khối này chuẩn bị mở rộng đáng kể các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong những tháng tới.

"Kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022, EU đã áp dụng 21 vòng trừng phạt đối với Nga. Vào mùa thu, tôi sẽ đề xuất danh sách trừng phạt sâu rộng nhất từ trước tới nay với Nga. Chúng ta cần tiếp tục gia tăng sức ép cho tới khi Moscow chấm dứt cuộc xung đột", bà Kallas cho biết.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@kajakallas

Cũng theo bà Kallas đã có hơn 3.000 cá nhân và tổ chức liên quan tới Nga bị đưa vào danh sách trừng phạt, trong khi hơn 28 tỷ euro tài sản của Moscow tại châu Âu bị phong tỏa. Nếu được triển khai theo đúng kế hoạch, đợt trừng phạt sắp tới có thể khiến tổng số cá nhân và tổ chức trong danh sách tăng thêm khoảng 30%.

"Các biện pháp trừng phạt sắp tới sẽ hạn chế khả năng tài trợ và duy trì hoạt động quân sự của Moscow tại Ukraine, tập trung nhắm vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng, nền tảng sản xuất và các hoạt động xuất khẩu của Nga. Đến hiện tại, các lệnh trừng phạt của EU đã khiến Điện Kremlin thiệt hại hơn 1.000 tỷ euro", bà Kallas nói.

Trong phát ngôn của mình, bà Kallas cũng kỳ vọng Mỹ và EU có thể phối hợp chặt chẽ hơn sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Nga do cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thúc đẩy. Tuy nhiên, phía EU vẫn lo ngại về khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt giảm quy mô viện trợ với Ukraine.