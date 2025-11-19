Diễn biến bê bối bóng đá Malaysia gian lận giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch bị LĐBĐ thế giới (FIFA) phạt nặng, có bước ngoặt mới, với sự thừa nhận việc làm sai trái từ FAM.

Theo tờ New Straits Times, FAM thừa nhận với FIFA, một số thành viên trong ban thư ký đã thực hiện “điều chỉnh hành chính” ở giấy khai sinh của các cầu thủ nhập tịch – những thay đổi được làm trong thời gian chờ đợi xác nhận chính thức từ chính quyền Malaysia.

FAM thừa nhận với FIFA đã gian lận giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch tham gia trận Malaysia 4-0 Việt Nam hồi tháng 6 ở vòng loại Asian Cup 2027

Theo cơ quan quyền lực cao nhất bóng đá thế giới, dù thừa nhận có điều chỉnh giấy khai sinh 7 cầu thủ nhập tịch nhưng FAM khẳng định, việc gian lận giấy tờ ấy do nhân viên tự ý thực hiện mà không có sự hiểu biết hay chấp thuận của Ủy ban điều hành hoặc Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman – người hiện bị đình chỉ công việc.

Ngoài ra, FAM cũng khẳng định với FIFA, 7 cầu thủ ‘vô tội’, họ không biết gì về vụ bê bối gian lận giấy tờ này.

Trong phán quyết bằng văn bản giữ nguyên án phạt 11,5 tỷ đồng với FAM cũng như treo giò 12 tháng mọi hoạt động bóng đá với 7 cầu thủ và tiền phạt 66 triệu đồng/người, Ủy ban kháng cáo của FIFA dẫn lời thừa nhận của ông Datuk Noor Azman Rahman.

“Tôi thừa nhận rằng, các thành viên trong ban quản lý của FAM đã xử lý và định dạng lại một số bản sao giấy khai sinh và các tài liệu hỗ trợ trong khi tập hợp hợp mọi thủ tục hồ sơ đủ điều kiện nhập tịch.

Điều này bao gồm việc thay đổi nội dung trong các giấy khai sinh do các đại lý cung cấp. Các bước này mang tính chất hành chính và không hề nhằm mục đích thay thế các bản sao có chứng thực hoặc bất kỳ quy trình xác minh chính thức nào”.

Bảy cầu thủ trong bê bối gian lận giấy tờ được FAM thực hiện gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Đáng chú ý, tất cả những cầu thủ này đều góp mặt ở trận Malaysia thắng 2-0 Nepal và 4-0 tuyển Việt Nam ở kỳ FIFA Days hồi tháng 6, tại vòng loại Asian Cup 2027.

Với việc FAM thừa nhận gian lận, tuyển Malaysia gần như chắc chắn bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua 0-3 ở cả 2 trận đấu trên.