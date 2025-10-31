Malaysia đang trong trạng thái nín thở, chờ “phán quyết VAR” từ FIFA về vụ gian lận 7 cầu thủ nhập tịch, sự việc có thể làm rung chuyển toàn bộ nền bóng đá nước này.

Theo tiết lộ từ giới truyền thông, FIFA có thể công bố quyết định kháng án trong hôm nay, sau khi hoãn thông báo vào ngày 30/10.

Malaysia nín thở trước giờ phán quyết. Ảnh: VFF

Nếu kết quả bất lợi, không chỉ FAM mà cả tuyển Malaysia với tư cách thành viên của AFC có thể hứng chịu “án phạt kép”.

Trước đó, FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (11,5 tỷ đồng) và cấm 7 cầu thủ lai thi đấu 12 tháng vì “vi phạm quy định về tài liệu đăng ký cầu thủ”.

Dù FAM khẳng định đây chỉ là lỗi hành chính và đã thuê hãng luật quốc tế Charles Russell Speechlys để kháng án, nhưng thông tin từ New Straits Times cho biết AFC sẵn sàng “hành động” nếu FIFA giữ nguyên án phạt.

Khi đó, Malaysia có thể đối mặt với việc bị giám sát đặc biệt, thậm chí nguy cơ mất suất dự Asian Cup 2027.

Sự thất vọng với FAM tăng cao. Việc Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman bị đình chỉ công tác tạm thời không thuyết phục được dư luận về tính công bằng và minh bạch trong giới quan chức bóng đá Malaysia.

Dư luận Malaysia đặt câu hỏi: nếu sai phạm xảy ra ở tầng sâu hơn, liệu chỉ một cá nhân bị đình chỉ có đủ để khôi phục niềm tin?

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Malaysia so sánh tình cảnh hiện tại với tình huống kiểm tra VAR kéo dài vô tận. Tất cả như dừng lại trong sự lo âu.

Trong khi chờ ủy ban kháng cáo FIFA thông báo về kết quả, giới trẻ Malaysia, vốn là lực lượng CĐV sôi nổi nhất, tỏ ra thất vọng.

Một số CĐV viết “thật đáng thương cho người hâm mộ vì đã bị lừa”. Ý kiến khác nói đến việc “bóng đá Malaysia bị hủy hoại chỉ để thỏa mãn cái tôi của một cá nhân”...

Nỗi đau ấy không chỉ là cảm xúc tức thời, càng bùng phát hơn khi các tài liệu được cho là giấy tờ chứng minh gốc gác của Facundo Garces.

Truyền thông Argentina đưa bằng chứng về gốc của Facundo. Ảnh: Hồ Hải Hoàng

Từ vụ Facundo, báo The Star chua chát: “Nỗ lực kháng án của Malaysia đến FIFA về việc cấm thi đấu với 7 cầu thủ nhập tịch dường như không có nhiều khả năng thành công, sau khi truyền thông Argentina tiết lộ bằng chứng mới mâu thuẫn với những tuyên bố quan trọng về nguồn gốc tổ tiên”.

Trong hơn một thập kỷ qua, bóng đá Malaysia trải qua nhiều thất bại ở cấp độ ĐTQG lẫn các lứa U. Những vết thương thành tích giờ cộng thêm cú sốc niềm tin.

Nếu FIFA giữ nguyên phán quyết, đó sẽ không chỉ là bản án cho FAM mà là lời cảnh báo cho cả nền bóng đá Malaysia: thành công không thể xây trên những tờ giấy mập mờ.

Ngược lại, nếu được VAR “giải oan”, thì bài học về quản trị, minh bạch và xây dựng từ đào tạo trẻ vẫn là con đường duy nhất để Malaysia không phải sống trong nỗi sợ.

Trong mọi trường hợp, sự can thiệp từ phía AFC sẽ phải hoàn thành trước ngày 31/3/2026.