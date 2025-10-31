Án phạt nào từ FIFA đang chờ bóng đá Malaysia sau khi LĐBĐ nước này (FAM) làm đơn kháng án xung quanh vụ làm giả hồ sơ 7 cầu thủ - những người đã góp mặt ở trận thắng 2-0 Nepal và 4-0 Việt Nam?

Các tài liệu giấy tờ được New Straits Times đăng tải lại từ trang của báo Argentina. Ảnh: NST

New Straits Times đăng tải lại thông tin được tờ Capital de Noticias (Argentina) tung ra về gốc gác cầu thủ nổi bật trong 7 cái tên dính trong án phạt: Facundo Garces, người đang chơi ở giải hàng đầu La Liga, trong màu áo Alaves.

Cụ thể, trung vệ này chẳng có gốc gác gì là người Malaysia. Thực tế, ông nội và ông cố của Facundo Garces đều là công dân Argentina.

Trong giấy khai sinh ghi rõ, ông của cầu thủ này là Carlos Rogelio Fernandez sinh ngày 29 tháng 5 năm 1930 tại Santa Fe, Argentina.

Qua điều tra, FIFA được chính Văn phòng đăng ký dân sự của tỉnh Santa Fe xác nhận, ông Fernandez sinh ra tại khu phố Villa Maria Selvam, chứ không phải là ở Penang (Malaysia) như FAM gửi giấy tờ trình lên.

Ngoài ra, sổ đăng ký của tỉnh này cũng ghi, mẹ của ông Feranandez, tức bà cố của Garces đều là người Argentina, bác bỏ hoàn toàn việc cầu thủ này có gốc gác Malaysia.

Malaysia (áo vàng) đang vướng bê bối gây rúng động. Ảnh: AFC

Tờ Capital de Noticias còn thông tin thêm, Garces nằm trong số nhiều cầu thủ đã khai man nguồn gốc tổ tiên để đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Sáu cầu thủ còn lại (đều bị FIFA cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng), gồm Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel được cho là cũng đều có chung kiểu làm giả giấy tờ tương tự.

Theo báo chí Malaysia, trong hôm nay (31/10), FIFA đưa ra án phạt cuối cùng cho FAM và bóng đá nước này về vụ làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch sau khi nhận đơn kháng cáo cách đây 2 tuần.

Cho đến lúc này, mọi tình tiết dường như đều đang chống lại FAM và bóng đá Malaysia. Trường hợp FIFA giữ nguyên án phạt nặng – 11,5 tỷ đồng với FAM và 66 triệu đồng/cầu thủ cũng như treo giò 12 tháng, LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ căn cứ hồ sơ FIFA chuyển, xét tư cách các cầu thủ đã thi đấu ở các trận gặp Nepal và Việt Nam nói trên để xử phạt. Một khi vi phạm, tuyển Malaysia sẽ bị xử thua trắng trước Việt Nam và Nepal.

Nếu tình huống ấy xảy ra, các học trò của HLV Kim Sang Sik sẽ vươn lên dẫn đầu bảng F với 9 điểm, nắm lợi thế lấy vé dự VCK Asian Cup 2027, với 2 trận cuối gặp Lào (18/11) và tái đấu Malaysia (31/3/2026).