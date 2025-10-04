23h30 ngày 4/10, sân Stamford Bridge:

Sau khi giành chức vô địch FIFA Club World Cup, Chelsea được xem là chú ngựa ô ở cuộc đua đến chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, chuỗi trận phập phù đầu mùa mà The Blues thể hiện khiến mọi dự đoán bị đảo lộn. Đến nay, đoàn quân HLV Maresca mới chỉ thắng 2/6 trận, lênh đênh gần giữa BXH.

Chelsea khao khát giành 3 điểm sân nhà

Thua ngược Brighton vòng trước không phải lần đầu vấn đề kỷ luật kém khiến Chelsea trả giá. Chính thẻ đỏ đầu hiệp hai của Chalobah là bước ngoặt của trận đấu.

Từ chấn thương đến sự vô kỷ luật, với 118 thẻ phạt, gồm 114 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ kể từ đầu mùa Premier League 2024/25, Chelsea thường tự đẩy mình vào thế khó.

Giữa tuần qua, đến lượt Joao Pedro bị truất quyền thi đấu. May cho họ là tấm thẻ đỏ ở những phút bù giờ, nên không ảnh hưởng đến kết quả thắng 1-0 trước Benfica.

Trở lại Ngoại hạng Anh, Chelsea sẽ đụng độ ĐKVĐ Liverpool - đội chỉ còn là cái bóng của chính mình, với 2 thất bại liên tiếp trước Crystal Palace và Galatasaray.

Dẫu The Kop thắng cả 5 trận đầu mùa, nhưng hầu hết đều là kết quả thiếu thuyết phục. Salah sa sút, những tân binh mới như Florian Writz, Kerkez, Isak chưa thể thích nghi khiến cỗ máy lữ đoàn đỏ chệch nhịp.

Những chuyến hành quân đến Stamford Bridge gần đây, Liverpool cũng chỉ biết đến hòa và thua (4 trận liền).

Liverpool thua 2 trận gần nhất - Ảnh: LFC

Hàng thủ đội khách mùa này suy yếu khá nhiều, nhất là trong bối cảnh Konate đang đặt tâm trí nơi khác. Hơn nữa, gặp Chelsea, người gác đền số 1 của Liverpool là Alisson phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Nếu biết cách tận dụng triệt để lợi thế sân nhà và khai thác điểm yếu dưới hậu tuyến nhà vô địch, đoàn quân áo xanh có thể lấy điểm tối đa.

Tỷ lệ châu Á: Liverpool chấp 1/4 (1/4: 0) - TX: 3 hòa

Dự đoán: Chelsea thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Chelsea: Chalobah bị treo giò. Dario Essugo, Tosin Adarabioyo, Cole Palmer, Liam Delap, Levi Colwill, Wesley Fofana chấn thương.

Liverpool: Alisson và Giovanni Leoni chấn thương. Chiesa và Ekitike có thể thi đấu.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Sanchez; James, Acheampong, Badiashile, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Estevao, Buonanotte, Neto; Pedro.

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Isak.