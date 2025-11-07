Video: Lữ đoàn không vận số 46 Ukraine

Đoạn video do Lữ đoàn không vận số 46 ‘Podilsk’ Ukraine công bố hôm 5/11 cho thấy, FPV cảm tử do các binh sĩ của đơn vị này điều khiển đã phát hiện một UGV quân sự của Nga “được trang bị súng phóng lựu tự động” đang áp sát vị trí của quân phòng thủ Kiev.

Ngay sau đó, binh sĩ Ukraine đã điều khiển FPV cảm tử lao thẳng vào robot quân sự của đối phương. Tuy nhiên, vụ nổ chỉ khiến cho chiếc UGV bất động, buộc lực lượng Kiev phải điều động thêm FPV để phá hủy khí tài Nga.

FPV Ukraine tấn công UGV quân sự của Nga. Ảnh: Lữ đoàn không vận số 46 Ukraine

Các chuyên gia làm việc cho chuyên trang quân sự Defence nhận xét, những UGV trang bị súng phóng lựu tự động của Nga được thiết kế để có thể thực hiện nhiệm vụ áp chế hỏa lực hoặc tấn công vào bộ binh và các phương tiện bọc thép hạng nhẹ của Ukraine. Do vậy, việc loại khỏi vòng chiến đấu “dù chỉ một robot như vậy cũng đủ để giảm năng lực của quân Nga trong việc thăm dò hoặc tấn công vào các tuyến phòng thủ của Ukraine ở tiền tuyến”.