Chip Exynos 2600 – Cơ hội hay rủi ro?

Theo các báo cáo mới nhất, TSMC – nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới – đã tăng giá tấm wafer tiến trình 3nm thế hệ ba. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến Qualcomm và MediaTek. Cụ thể, MediaTek phải trả cao hơn khoảng 24%, còn Qualcomm tăng 16% cho quy trình N3P.

Galaxy S26 Ultra có thể chỉ được trang bị chip Exynos thay vì Qualcomm. Ảnh: PhoneArena

Chi phí tăng sẽ dần được đẩy sang người tiêu dùng, khiến những chiếc điện thoại cao cấp như Galaxy S26 hoặc Vivo X300 có thể tăng giá ngay từ khi ra mắt.

Apple cũng là khách hàng của TSMC. Tuy nhiên, do hãng tự thiết kế chip và không phụ thuộc vào Qualcomm hay MediaTek, mức ảnh hưởng đến giá iPhone sẽ ít trực tiếp hơn.

Vấn đề đặt ra là liệu Samsung có thể áp dụng cách làm của Apple để giữ giá ổn định?

Tin đồn gây tranh cãi nhất xoay quanh việc Galaxy S26 Ultra có thể không dùng Snapdragon 8 Gen 5 (hay Snapdragon 8 Elite kế nhiệm) mà thay bằng Exynos 2600 do Samsung tự phát triển.

Đây là bước đi mạo hiểm. Lịch sử cho thấy chip Exynos thường tụt lại về hiệu năng và hay gặp vấn đề về nhiệt, khiến nhiều người dùng am hiểu công nghệ luôn ưu tiên bản Snapdragon.

Tuy nhiên, Exynos 2600 lại được kỳ vọng sẽ xoay chuyển tình thế. Tin tức rò rỉ cho biết chip này được sản xuất trên tiến trình 2nm GAA của Samsung Foundry – có thể trở thành chip smartphone 2nm đầu tiên thế giới, vượt trước các đối thủ vẫn ở 3nm.

Cấu hình dự kiến: CPU 10 lõi kết hợp GPU Eclipse 960, được cho là mạnh hơn Adreno 830 trên Snapdragon 8 Elite khoảng 15%. Hệ thống tản nhiệt cải thiện hứa hẹn nâng cao hiệu năng và hiệu suất sử dụng năng lượng.

Trên lý thuyết, đây là cú nhảy vọt. Nhưng thực tế, việc thuyết phục người dùng tin rằng Exynos đủ sức đối đầu Snapdragon là câu chuyện khác.

Và chính vì thế, Samsung không nên tăng giá Galaxy S26 Ultra vượt quá 1.299 USD – bởi sản xuất chip “cây nhà lá vườn” thường rẻ hơn so với mua của Qualcomm.

Những nâng cấp nhỏ khác

Dòng Galaxy S26 Ultra được cho sẽ có một loạt cải tiến nhỏ khác:

Sạc nhanh hơn: từ 45W lên 60W, giúp pin 5.000mAh có thể đầy trong chưa đến 1 giờ. Tuy nhiên, so với các đối thủ như OnePlus 15 với sạc 120W, đây không phải lợi thế quá lớn. Sạc không dây dự kiến vẫn ở mức 15W.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Sam Tech

Màn hình OLED mới: kích thước 6,89 inch, sử dụng vật liệu M14, sáng hơn, tiết kiệm pin hơn và bền hơn. Công nghệ Color Filter on Encapsulation (CoE) và Flex Magic Pixel có thể giúp màu sắc sắc nét hơn, đồng thời cải thiện góc nhìn và tính riêng tư.

Camera chính 200MP: được nâng cấp để thu sáng tốt hơn, tạo hiệu ứng bokeh tự nhiên hơn. Camera góc rộng và telephoto giữ nguyên, nhưng có thể bổ sung 50MP zoom 4x và khẩu độ F1.4 cải tiến.

Thiết kế: vẫn giữ dáng vuông vức, góc bo nhẹ như S25 Ultra, nhưng mỏng hơn khoảng 0,4 mm. Một thay đổi khá khiêm tốn, gần như không tạo khác biệt lớn.

Điểm gây thất vọng: pin vẫn giữ mức 5.000mAh. Nếu Samsung giảm độ mỏng một chút để tăng thêm 700-800mAh dung lượng, trải nghiệm người dùng sẽ đáng kể hơn nhiều.

Giá 1.300 USD – đã là quá đủ

Như vậy, Galaxy S26 Ultra mang lại gì? Một màn hình sáng hơn một chút, tốc độ sạc nhanh hơn một chút, thân máy mỏng hơn một chút – và có thể là một con chip Exynos mới.

Tất cả đều đáng chú ý, nhưng chưa đủ để biện minh cho việc tăng giá vượt mức 1.299 USD.

Nếu Samsung giữ nguyên giá, sản phẩm vẫn sẽ được coi là cao cấp. Nhưng nếu tăng giá, người tiêu dùng có quyền hoài nghi: liệu họ đang trả tiền cho những cải tiến thực sự, hay chỉ là cho chiến dịch marketing với những khẩu hiệu như “màn hình cách mạng”, “sạc siêu nhanh” và “thiết kế sang trọng hơn bao giờ hết”? Trong khi đó, phản ứng của người dùng có lẽ sẽ không phải là tiếng vỗ tay vang dội, mà chỉ là những tiếng thở dài.

Galaxy S26 Ultra chắc chắn sẽ là một trong những smartphone cao cấp nhất năm 2026, với màn hình hàng đầu, camera khủng và hiệu năng mạnh mẽ. Nhưng ở thời điểm mà smartphone đã “chạm đỉnh”, những cải tiến nhỏ giọt không đủ sức thuyết phục người dùng chi thêm tiền.

1.299 USD đã là một mức giá rất cao, và việc tăng giá cho những nâng cấp mang tính tiểu tiết có thể phản tác dụng. Nếu Galaxy S26 Ultra thực sự muốn khẳng định vị thế, nó cần mang lại đột phá thực sự.

Video concept Galaxy S26 Ultra. (Nguồn: Sam Tech):

(Theo PhoneArena, Tom's Guide)