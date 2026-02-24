Nếu bạn là người yêu công nghệ, đây chắc chắn là một trong những buổi công bố không thể bỏ lỡ trong năm nay. Từ smartphone cao cấp, tai nghe không dây thế hệ mới cho đến các tính năng AI tiên tiến, Unpacked 2026 hứa hẹn mang đến nhiều nâng cấp đáng chú ý cho hệ sinh thái Galaxy.

Galaxy S26, Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra sẽ chính thức ra mắt tại sự kiện Galaxy Unpacked 2026. Ảnh: Tom's Guide

Dưới đây là cách theo dõi sự kiện và những gì giới công nghệ đang kỳ vọng sẽ xuất hiện.

Cách xem trực tiếp Galaxy Unpacked 2026

Sự kiện Galaxy Unpacked 2026 sẽ diễn ra trực tiếp tại San Francisco, Mỹ vào lúc 1h chiều, ngày 25/2 (1h sáng ngày 26/2, giờ Việt Nam).

Với những người không thể tham dự trực tiếp, Samsung sẽ phát trực tiếp toàn bộ chương trình trên website chính thức và kênh YouTube của hãng – nền tảng video thuộc YouTube.

Điều này giúp người dùng toàn cầu có thể theo dõi buổi công bố sản phẩm theo thời gian thực, giống như các kỳ Unpacked trước đây.

Theo truyền thống, đây không chỉ là buổi ra mắt thiết bị mới mà còn là sân khấu để hãng trình diễn những bước tiến chiến lược về phần mềm, trí tuệ nhân tạo và hệ sinh thái sản phẩm.

Trọng tâm sự kiện: Dòng Galaxy S26

Nhân vật chính của Unpacked 2026 chắc chắn là bộ ba smartphone Galaxy S26 bao gồm: Galaxy S26, Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra.

Thiết kế tổng thể được cho là có điều chỉnh nhẹ. Các hình ảnh dựng trước khi ra mắt cho thấy cụm camera được làm nổi rõ hơn, trong khi phiên bản Ultra có phần cạnh bo tròn hơn để đồng bộ phong cách với hai mẫu còn lại.

Galaxy S26 Ultra được kỳ vọng mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý nhất. Một trong những thay đổi nổi bật là màn hình riêng tư thế hệ mới, có khả năng tự động che nội dung hiển thị khi phát hiện người khác nhìn vào từ góc nghiêng.

Đây được cho là tính năng sử dụng AI để nhận diện góc nhìn theo thời gian thực.

Ngoài ra, màn hình của thiết bị có thể được nâng cấp lên chuẩn hiển thị màu 10-bit, giúp tái tạo màu sắc phong phú và chính xác hơn, đặc biệt hữu ích với người dùng thường xuyên chỉnh sửa ảnh hoặc xem nội dung HDR.

Các nguồn tin cũng cho biết tốc độ sạc có thể được cải thiện, trong khi hệ thống camera nhận một số tinh chỉnh nhỏ nhằm nâng cao chất lượng ảnh, dù không phải là bước nhảy vọt lớn về phần cứng.

Galaxy S26 Ultra lộ diện thực tế trước ngày ra mắt. Ảnh: Sahil Karoul

Hai phiên bản còn lại Galaxy S26 và S26 Plus được cho là không thay đổi thiết kế quá nhiều, nhưng có thể mỏng hơn so với thế hệ trước. Đáng chú ý, model tiêu chuẩn có thể tăng nhẹ kích thước màn hình lên 6,3 inch, lớn hơn mức 6,2 inch của đời trước.

Về hiệu năng, cả ba mẫu được dự đoán sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm hoặc Exynos 2600, tùy theo thị trường phân phối.

Tai nghe Galaxy Buds 4 cũng có thể ra mắt

Bên cạnh smartphone, hãng nhiều khả năng sẽ trình làng dòng tai nghe không dây Galaxy Buds 4 và Buds 4 Pro.

Hình ảnh rò rỉ Galaxy Buds 4 Pro được tìm thấy trên trang bán lẻ của Tây Ban Nha. Ảnh: Alkosto

Các hình ảnh rò rỉ cho thấy thiết kế phần thân tai nghe được bổ sung dải kim loại ở bên ngoài, tạo cảm giác cao cấp hơn và khác biệt rõ so với phong cách quen thuộc trước đây. Sự thay đổi này cũng giúp thiết kế bớt giống dòng tai nghe của Apple.

Phiên bản Buds 4 tiêu chuẩn được cho là vẫn sử dụng vỏ nhựa, trong khi bản Pro có thể trang bị đầu tai silicone nhằm tăng độ kín và cải thiện khả năng chống ồn thụ động.

AI tiếp tục là tâm điểm

Không có sự kiện công nghệ nào hiện nay thiếu vắng trí tuệ nhân tạo và Unpacked 2026 cũng không ngoại lệ.

Màn hình riêng tư trên Galaxy S26 Ultra là một trong những tính năng AI đã được hé lộ trước.

Ngoài ra, hãng có thể giới thiệu thêm các công cụ AI phục vụ nhiếp ảnh, từ xử lý hình ảnh nâng cao đến chỉnh sửa thông minh.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng tạo hình ảnh bằng AI trực tiếp trên thiết bị, được cho là phát triển thông qua hợp tác với Nota AI.

Điều này cho thấy xu hướng AI chạy trực tiếp trên smartphone, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điện toán đám mây, đang ngày càng rõ rệt.

Những thứ có thể sẽ không xuất hiện

Dù tin đồn từng nhắc đến một mẫu Galaxy S26 Edge siêu mỏng, nhưng nhiều báo cáo cho rằng dự án này đã bị hủy hoặc trì hoãn vô thời hạn do doanh số của thế hệ trước không đạt kỳ vọng.

Nếu phiên bản Edge thực sự tồn tại, khả năng cao nó cũng sẽ không được giới thiệu tại sự kiện lần này.

Ngoài ra, người dùng cũng không nên chờ đợi các thiết bị màn hình gập hay smartwatch mới. Những sản phẩm như Galaxy Z Fold 8 hoặc Z Flip 8 thường được dành cho sự kiện Unpacked mùa hè, theo chu kỳ ra mắt quen thuộc của hãng.

Galaxy Unpacked 2026 được xem là “phát súng” khởi đầu cho cuộc cạnh tranh smartphone cao cấp trong năm. Với thiết kế tinh chỉnh, màn hình thông minh hơn, AI sâu hơn và hệ sinh thái phụ kiện mới, dòng Galaxy S26 có thể định hình xu hướng di động trong nhiều tháng tới.

Nếu các thông tin rò rỉ là chính xác, đây sẽ là một bản nâng cấp mang tính hoàn thiện, không quá cách mạng về phần cứng, nhưng tập trung mạnh vào trải nghiệm người dùng, quyền riêng tư và trí tuệ nhân tạo trên thiết bị.

Dù bạn quan tâm đến smartphone, tai nghe hay AI di động, Unpacked 2026 chắc chắn là sự kiện đáng theo dõi, bởi nó không chỉ cho thấy sản phẩm mới, mà còn phản ánh hướng đi chiến lược của ngành công nghệ trong năm tới.

