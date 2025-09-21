Theo hãng tin CNN, hơn 2.500 binh sĩ Venezuela tham gia cuộc tập trận mang tên “Chủ quyền Caribe 200” ở đảo La Orchila, bao gồm các nội dung diễn tập trên không, trên biển và trên đất liền.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino cho biết, 12 tàu chiến, 22 máy bay, 20 tàu dân quân biển và pháo binh cũng được điều động tham gia sự kiện.

Venezuela tiết lộ hình ảnh tiêm kích Sukhoi Su-30 do Nga sản xuất. Ảnh: CNN

Trong đoạn video được công bố kèm theo tuyên bố của ông Padrino, một tàu đổ bộ cùng binh sĩ Venezuela đang thực hành đổ bộ xuống bờ biển, trong khi các tàu chiến khác xuất hiện gần đó cùng dàn máy bay. Đáng nói, hình ảnh các chiến đấu cơ do Nga sản xuất mang theo tên lửa chống hạm cũng được công bố.

Theo Bộ trưởng Padrino, cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 17/9 là phản ứng của Venezuela trước việc Mỹ triển khai nhiều chiến hạm, gồm 3 tàu khu trục lớp Arleigh Burke, tàu tuần dương Lake Erie, tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima và một tàu ngầm hạt nhân áp sát nước này.

Dàn chiến đấu cơ xuất xứ Nga trong quân đội Venezuela

Venezuela đã chia sẻ trên mạng xã hội Instagram hình ảnh các tiêm kích Sukhoi Su-30 do Nga sản xuất, có trang bị tên lửa chống hạm. Cụ thể, dàn tiêm kích Sukhoi Su-30 MK2 mang theo các tên lửa chống hạm không đối đất Kh-31 “Krypton” do Nga chế tạo.

Theo báo cáo của Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ, Venezuela đã mua nhiều tên lửa Kh-31 nhưng số lượng cụ thể không được tiết lộ. Những tên lửa này được chuyển đến Venezuela trong khoảng thời gian từ năm 2007 - 2008.

Theo đánh giá năm 2024 của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế, Venezuela có cả phiên bản chống hạm và chống radar của tên lửa Kh-31. Tổng số chiến đấu cơ Su-30MK2 thuộc sở hữu của Venezuela là 21 chiếc, song không rõ còn bao nhiêu chiếc có thể hoạt động sau khi quốc gia Nam Mỹ này rơi vào khó khăn kinh tế trong 10 năm qua, ảnh hưởng tới kho dự trữ vũ khí.

Báo cáo từ tổ chức phi chính phủ Control Ciudadano của Venezuela cũng đề cập tới nguy cơ “hệ thống lỗi thời, bảo trì kém và thiếu linh kiện thay thế” trong không quân nước này.

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela đang gia tăng trong thời gian gần đây. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thậm chí cáo buộc sự hiện diện của quân đội Mỹ ở vùng biển Caribe đang tạo ra “mối đe dọa lớn nhất” trong một thế kỷ.

Mới đây, hôm 16/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội nước này đã tiêu diệt 3 tàu khởi hành từ Venezuela, nhưng ông lưu ý mọi người "mới chỉ thấy được 2 sự vụ”. Cụ thể, vào ngày 15/9, ông Trump cho biết, quân đội Mỹ đã tấn công một tàu bị tình nghi của các băng đảng ma túy đến từ Venezuela và loại bỏ 3 đối tượng trên tàu. Trước đó, vào đầu tháng 9, Mỹ đã phóng tên lửa vào một tàu bị cáo buộc đang chở ma túy và do băng đảng Tren de Aragua có trụ sở tại Venezuela điều hành. Cuộc tấn công khiến 11 người thiệt mạng.

Trước đó, ông Maduro quả quyết, các hoạt động của Mỹ "không phải chống buôn bán ma túy, mà nhắm tới dầu mỏ và khí đốt của Venezuela".

Cũng trong ngày 16/9, ông Richard Grenell, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Trump nhấn mạnh, ông tin vẫn có khả năng Mỹ đạt được thỏa thuận với Venezuela và tránh được xung đột.