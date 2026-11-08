Mâu thuẫn trên mạng xã hội, gần 80 thanh thiếu niên hẹn nhau, mang hung khí, điều khiển xe thành đoàn qua nhiều tuyến phố ở Hà Nội để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 8/11, Công an phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) cho biết vừa phát hiện một nhóm khoảng 80 thanh thiếu niên có biểu hiện thường xuyên tụ tập, điều khiển phương tiện thành đoàn, mang theo hung khí di chuyển qua nhiều khu vực như Vĩnh Hưng, Vĩnh Tuy, Long Biên, Bạch Mai và Hai Bà Trưng.

Các thanh thiếu niên tụ tập, có biểu hiện gây mất an ninh, trật tự. Ảnh: CACC

Trước tình hình trên, Công an phường Vĩnh Hưng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ rà soát, xác minh và kiểm tra. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý một số trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật.

Theo cơ quan công an, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm, điều khiển phương tiện thành đoàn, mang theo hung khí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây mất an ninh, trật tự và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Công an cảnh báo, các hành vi như lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí để đe dọa hoặc giải quyết mâu thuẫn có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.