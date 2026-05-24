Hà Nội tính tăng mạnh tiền đền bù khi thu hồi đất

Tại dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, UBND TP Hà Nội đề xuất áp dụng mức bồi thường cao hơn, tối đa bằng 1,5 lần so với mức bồi thường theo quy định hiện hành đối với các trường hợp Nhà nước thu hồi đất phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Thành phố cho biết chính sách mới chỉ áp dụng đối với các dự án chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đối với những dự án đã được phê duyệt phương án trước thời điểm nghị quyết có hiệu lực, hoặc còn một phần diện tích chưa phê duyệt, thành phố sẽ tiếp tục áp dụng theo quy định hiện hành.

Trước đó, HĐND TP Hà Nội đã thông qua cơ chế tăng bồi thường lên 1,5 lần đối với 4 nhóm dự án trọng điểm.

Nhà ở không được bán trong 3 năm đầu: Hà Nội làm đô thị đa mục tiêu, lợi cho ai?

Thông tin về công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng và tái định cư tại một số dự án trọng điểm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên đề xuất mô hình “khu đô thị đa mục tiêu”.

Theo định hướng, khu đô thị này sẽ bao gồm nhiều loại hình nhà ở như nhà tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và có thể có cả nhà công vụ. Trong đó, tỷ lệ nhà tái định cư dự kiến chiếm khoảng 40-50%, nhà ở xã hội khoảng 20-25%, còn lại là nhà ở thương mại khoảng từ 30-40%.

Biểu đồ: Hồng Khanh. (Số liệu có thể chênh lệch 5-10%)

Trao đổi với PV VietNamNet, luật sư Phạm Thanh Tuấn - Đoàn Luật sư TP Hà Nội, chuyên gia pháp lý bất động sản, nhận định dự thảo đề án xây dựng mô hình “Khu đô thị đa mục tiêu” là một chính sách rất mới, thậm chí lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Kê giá bán nhà đất thấp hơn bảng giá, cơ quan thuế sẽ tính lại

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Liên quan đến chuyển nhượng bất động sản, Điều 14 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 nêu rõ: Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản được tính bằng 2% giá chuyển nhượng.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực hoặc thời điểm đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu bất động sản. Đồng thời, Luật giao Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Theo đó, dự thảo nghị định quy định cụ thể giá chuyển nhượng bất động sản là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

Sắp thu hồi 1ha ‘đất vàng’ ở Ba Đình để mở đường, cải tạo đô thị

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về danh mục 3.133 công trình, dự án cần thu hồi đất giai đoạn 2026-2030 nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Theo danh mục được phê duyệt, trên địa bàn phường Ba Đình dự kiến thu hồi khoảng 1ha đất để triển khai 12 dự án. Trong số này có 11 dự án sử dụng vốn ngân sách và 1 dự án vốn ngoài ngân sách.

Khu vực trung tâm Ba Đình nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Hà

Đáng lưu ý, có 8 dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025. Trong đó có dự án mở rộng tuyến đường cuối phố Ngũ Xã thông ra phố Trấn Vũ; dự án Xây dựng, mở thông tuyến đường từ phố Quán Thánh đến phố Trấn Vũ qua ngõ 190-192 Quán Thánh, được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực trung tâm quận Ba Đình (cũ).

Một dự án hạ tầng đáng chú ý khác là cống hóa và xây dựng tuyến đường từ nút rẽ ra phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây.

Sabeco, Kido, Chương Dương vướng pháp lý khi xin làm dự án nhà ở tại TPHCM

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM vừa thông báo về 259 khu đất không đáp ứng yêu cầu để đăng ký vào danh mục thí điểm dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171 của Quốc hội.

Hơn một năm qua, HĐND TPHCM đã ba lần thông qua danh mục các khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại. Trong số các đơn vị bị loại ở đợt 2 và đợt 3, ngoài các doanh nghiệp bất động sản, danh sách còn có nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống.

Đáng chú ý, Công ty CP Nước giải khát Chương Dương đăng ký thực hiện dự án trung tâm thương mại - dịch vụ và căn hộ, quy mô 2,09ha tại phường Cầu Ông Lãnh. Tuy nhiên, khu đất này được cho thuê từ năm 2005 để làm văn phòng, xưởng sản xuất và kho chứa hàng, thời hạn thuê đã hết từ tháng 6/2010.

Một dự án khác của Chương Dương tại phường Phú Lâm cũng không đủ điều kiện do khu đất đã hết hạn thuê từ năm 2007.