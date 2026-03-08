Giá xăng dầu tăng phi mã

Giá xăng dầu tại kỳ điều hành 7/3 tăng mạnh. Giá xăng RON95-III vượt 27.000 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng hơn 7.000 đồng/lít, giá dầu hỏa đắt hơn 8.000 đồng/lít.

Chỉ trong 10 ngày, giá xăng tăng dựng đứng, có loại dầu lên gần gấp đôi, giá dầu tăng tới 15.000 đồng/lít. So với năm 2022, dầu đã vượt đỉnh cũ, còn xăng vẫn thấp hơn mức kỷ lục.

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong tuần qua và có thể ảnh hưởng trực tiếp tới dòng tiền trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là các nhóm cổ phiếu dầu khí, vận tải biển, hàng không, nhựa và phân bón.

Xếp hàng nhiều giờ mua vàng vì tin 'đông là giá còn tăng'

Lo ngại giá vàng tăng cao sau khi chiến sự nổ ra tại Trung Đông, người dân bắt đầu tập trung xếp hàng mua vàng từ sáng sớm đầu tuần.

Nhiều người xếp hàng mua vàng từ sáng sớm tiết lộ lý do duy trì thói quen mua kim loại quý này trong cả chục năm qua mà không quan tâm giá cao chót vót.

Giá vàng duy trì ở mức cao trong sáng 3/3, nhiều người dân vẫn tìm đến các cửa hàng lớn trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) để mua vào, bất chấp lo ngại rủi ro khi giá đã tăng mạnh thời gian qua.

Dù thừa nhận việc xếp hàng khá mệt mỏi, nhiều người cho rằng “đông thì càng có cảm giác giá còn tăng”.

Trung Đông bốc lửa, thị trường toàn cầu chao đảo

Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, nhắm tới giới lãnh đạo nước này và đẩy Trung Đông vào một cuộc xung đột mới. Các cuộc tấn công đã khiến các quốc gia Arab vùng Vịnh – nơi sản xuất dầu mỏ lớn – rơi vào tình trạng cảnh giác cao độ trước nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang.

Mỹ và Israel tấn công Iran có thể khiến nền kinh tế toàn cầu chao đảo khi giá dầu tăng vọt, thị trường tài chính biến động dữ dội, nhà đầu tư đổ xô vào tài sản trú ẩn như vàng và bạc.

Trung Đông bốc lửa, Cục Xuất nhập khẩu đưa ra loạt khuyến nghị khẩn

Mới đây, Cục Xuất nhập khẩu đã đưa ra loạt khuyến nghị nhằm giảm thiểu tác động của xung đột giữa Mỹ, Israel - Iran tại khu vực Trung Đông cho các hiệp hội ngành hàng xuất nhập khẩu và các hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực logistics.

Chiến sự leo thang tại khu vực Trung Đông gây ra tác động tiêu cực gián tiếp và đa chiều đến hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu của Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà

Cục Xuất nhập khẩu đề nghị các hiệp hội ngành hàng xuất nhập khẩu và hiệp hội logistics theo dõi sát diễn biến thị trường. Các đơn vị cần thường xuyên trao đổi với cơ quan quản lý nhà nước liên quan để kịp thời cập nhật thông tin tới hội viên.

Đụng độ Mỹ - Iran: Hàng không Trung Đông tê liệt, hành khách mắc kẹt

Cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran ngày 28/2 đã châm ngòi cho làn sóng đáp trả quân sự từ Tehran, kéo theo một hệ lụy tức thì: bầu trời Trung Đông gần như tê liệt.

Căng thẳng quân sự leo thang giữa Iran, Israel và Mỹ đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành hàng không khu vực Trung Đông. Hàng loạt sân bay đóng cửa, hàng trăm chuyến bay bị hủy và hàng chục nghìn hành khách mắc kẹt.

Chỉ đạo mới nhất của Chính phủ về điều chỉnh giá xăng dầu

Tại Nghị quyết số 36 ngày 6/3/2026, Chính phủ đã đưa ra một số giải pháp cấp bách ứng phó trong xung đột tại Trung Đông đang diễn ra.

Chính phủ đã đồng ý việc điều hành giá xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu được thực hiện sau ngày giá cơ sở xăng dầu tăng từ 7%. Cùng với đó, triển khai loạt giải pháp cấp bách liên quan đến mặt hàng xăng dầu.

Chỉ trong 2 tháng đầu năm, các doanh nghiệp ở nước ta đã chi hơn 1,44 tỷ USD để nhập khẩu xăng dầu các loại, tăng mạnh 31,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Dù khách hàng đã ký trước hợp đồng cả năm nhưng giá xăng dầu lên quá cao khiến các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải không chịu nổi.

Hạt dẻ cười bất ngờ soán ngôi đầu bảng của ‘vua trái cây'

Về cơ cấu chủng loại rau quả xuất khẩu, trong tháng 1 đầu năm, có sự chuyển dịch mạnh từ các mặt hàng tươi truyền thống sang các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao.

Vượt qua sầu riêng “tỷ đô”, hạt dẻ cười bất ngờ soán ngôi đầu mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong ngành hàng rau quả Việt Nam.

Khoai tây được mùa sau Tết, nông dân Quảng Ninh phấn khởi vì có khoản tiền lớn

Những ngày đầu năm, người dân tại phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh phấn khởi khi mùa trồng khoai tây trúng lớn, được giá.

Ước tính, mỗi sào khoai tây sau khi trừ hết chi phí sẽ mang lại lợi nhuận từ 2 đến 3 triệu đồng, cao hơn rất nhiều so với một số loại cây hoa màu khác được trồng trong vụ. Như vậy, nông dân trồng khoai tây tại phường sẽ thu về gần 10 tỷ đồng. Dự kiến, vụ đông 2026 phường An Sinh sẽ thu hoạch được khoảng 1.500 tấn khoai tây.