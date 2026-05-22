Khoảng 11h41 ngày 22/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về vụ việc cần cứu nạn, cứu hộ tại số nhà 165B Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm.

Cụ thể, một người dân trong quá trình sửa chữa điện nghi bị tai biến, mắc kẹt trên mái nhà cao, không thể tự di chuyển xuống dưới.

Người mắc kẹt được lực lượng chức năng giải cứu. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) xuất 1 xe chữa cháy, 1 xe CNCH cùng khoảng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường triển khai phương án cứu nạn.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm bất động trên mái tôn của ngôi nhà 3 tầng, ở vị trí cao và khó tiếp cận, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Trước tình huống khẩn cấp, chỉ huy Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 đã nhanh chóng tổ chức trinh sát, đánh giá địa hình, đồng thời phối hợp với Công ty Điện lực Hoàn Kiếm để bảo đảm an toàn điện trong suốt quá trình cứu nạn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng thiết bị chuyên dụng, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được nạn nhân, tiến hành cố định an toàn và đưa người này từ mái nhà xuống mặt đất.

Sau đó, nạn nhân lập tức được bàn giao cho lực lượng y tế 115 để cấp cứu và theo dõi sức khỏe.

Kịp thời cứu người phụ nữ ngất lịm giữa nắng nóng

Chiều cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) tuần tra, kiểm soát trên tuyến tỉnh lộ 422, đê Tả Đáy, khu vực liên xã Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng.

Khi đến khu vực gần Trường THCS Nguyễn Văn Huyên, tổ công tác phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy di chuyển theo hướng Sơn Đồng - Song Phương bất ngờ dừng xe rồi ngất lịm trên vỉa hè.

Tổ công tác kịp thời đưa người phụ nữ bị ngất đi cấp cứu. Ảnh: CACC

Trước tình huống khẩn cấp, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận kiểm tra tình trạng sức khỏe của nạn nhân, báo cáo đơn vị và sử dụng xe chuyên dụng phối hợp cùng người dân đưa người phụ nữ đến Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức cấp cứu.

Lực lượng chức năng sau đó xác định người phụ nữ trên là chị Nguyễn Thị H. (SN 1971, trú tại xã Sơn Đồng).