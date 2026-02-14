Sau VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang Sik đi "soi giò" cầu thủ, tuyển quân cho tuyển Việt Nam ở một số trận V-League, trước khi trở về Hàn Quốc nghỉ Tết bên gia đình. Chiến lược gia sinh năm 1976 đón cái Tết trọn vẹn cùng vợ con, dự kiến quay trở lại Việt Nam làm việc vào cuối tháng 2.

Năm ngoái, HLV Kim Sang Sik đón vợ con sang Việt Nam đi du lịch, ăn những món ăn ngon như phở, bún chả, bánh chưng... trong dịp nghỉ Tết. Đây là cái Tết đầu tiên mà ông thầy người Hàn Quốc được trải nghiệm bầu không khí, nhiều cảnh đẹp ở đất nước hình chữ S.

HLV Kim Sang Sik về Hàn Quốc đón Tết. Ảnh: AFC

Tết năm nay tiếp tục trở nên rất ý nghĩa với HLV Kim Sang Sik, khi ông gặt hái nhiều thành công cùng bóng đá Việt Nam. Đáng chú ý, ông Kim cùng U23 Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải U23 Đông Nam Á (tháng 7/2025), giành ngôi nhất vòng loại U23 châu Á 2026 (tháng 9), HCV SEA Games 33 (tháng 12/2025), giành HCĐ giải U23 châu Á 2026 sau trận thắng đầy cảm xúc trước U23 Hàn Quốc.

Với ĐTQG, ông thầy người Hàn Quốc cùng các học trò nâng cao Cúp vô địch ASEAN Cup 2024 hồi tháng 1/2025 trên đất Thái Lan. Như vậy, chỉ trong 1 năm, ông Kim cùng bóng đá Việt Nam thâu tóm các danh hiệu ở sân chơi SEA Games và ASEAN Cup. Đây là thành tích chưa từng có với bóng đá Việt Nam, kể cả dưới thời người tiền nhiệm Park Hang Seo.

Sau một năm thành công, HLV Kim Sang Sik cùng vợ con đón Tết trong niềm hân hoan, hạnh phúc. Những danh hiệu mà thầy Kim giành được là món quà rất ý nghĩa không chỉ tặng gia đình, mà còn với người hâm mộ Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik thành công cùng bóng đá Việt Nam. Ảnh: AFC

HLV Kim Sang Sik từng chia sẻ, gia đình như là cơ thể mình. Việc xa nhà để làm việc cũng là điều tất yếu nên ông chỉ giữ nỗi nhớ nhà trong lòng và tập trung làm việc để cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

"Gia đình của tôi, vợ và các con tôi thường xuyên động viên và chúc mừng tôi trong suốt thời gian qua", HLV Kim Sang Sik xúc động cho biết.

"Chúc mừng năm mới tới mọi người", HLV Kim Sang Sik nói bằng tiếng Việt. Chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định ông và các cộng sự cùng cầu thủ Việt Nam không dừng lại ở những thành tích đạt được, mà hướng tới tương lai với nhiều mục tiêu cao, thậm chí là World Cup.