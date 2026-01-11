Đài CNBC ngày 10/1 đưa tin, Tổng thống Donald Trump mới đây đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm ngăn chặn việc tịch thu số tiền bán dầu mỏ của Venezuela đang được nắm giữ trong các tài khoản thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

"Sắc lệnh sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, qua đó bảo vệ doanh thu dầu mỏ của Venezuela đang được giữ trong các tài khoản của Bộ Tài chính Mỹ khỏi việc bị phong tỏa hoặc bị xử lý theo thủ tục tư pháp. Các khoản tiền này là tài sản có chủ quyền của Venezuela, được Mỹ giữ hộ cho các mục đích chính phủ và ngoại giao, không phải là tài sản có thể bị các bên tư nhân đòi hỏi", sắc lệnh nêu rõ.

Trong sắc lệnh mới, Tổng thống Trump đã viện dẫn Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế năm 1977 và Đạo luật Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia năm 1976 làm cơ sở pháp lý cho việc "bảo vệ nguồn thu dầu mỏ của Venezuela đang được Mỹ quản lý".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Trump coi sắc lệnh trên là biện pháp cần thiết để bảo đảm ổn định kinh tế và chính trị của Venezuela, đồng thời thúc đẩy chính sách đối ngoại của Mỹ. Sắc lệnh được đưa ra sau khi ông Trump gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn dầu khí lớn nhất của Mỹ vào ngày 9/1.

Cùng ngày 10/1, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã tiết lộ về khả năng Washington nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Caracas. Ông Bessent giải thích rằng đây là động thái nhằm tạo điều kiện cho việc bán dầu mỏ.

"Chúng tôi đang xem xét các thay đổi nhằm tạo điều kiện cho việc hồi hương nguồn thu từ việc bán số dầu đang được lưu trữ trên các tàu của Venezuela. Thông báo cụ thể có thể được đưa ra sớm nhất vào tuần tới", ông Bessent thông tin.

Bộ trưởng Bessent dự kiến sẽ sớm gặp mặt lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới để thảo luận về việc 2 cơ quan này trở lại Venezuela. "Có khoảng 5 tỷ USD tài sản tiền tệ Quyền Rút vốn Đặc biệt (SDR) của Caracas đang bị IMF đóng băng. Số tiền này có thể được dùng để hỗ trợ tái thiết nền kinh tế Venezuela", ông Bessent nói.