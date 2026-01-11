Báo The Guardian dẫn thông cáo đăng trên trang web của Đại sứ quán Mỹ ở Caracas hôm 10/1 nhấn mạnh khi các chuyến bay quốc tế được nối lại, các công dân Mỹ đang có mặt ở Venezuela "nên rời đi ngay lập tức”.

“Trước khi rời đi, các công dân Mỹ cần thận trọng và chú ý đến môi trường xung quanh. Đã xuất hiện nhiều báo cáo về các nhóm dân quân được trang bị vũ khí nóng, lập nhiều chốt gác trên các tuyến đường và kiểm tra những phương tiện để tìm bằng chứng về quốc tịch Mỹ hoặc có sự ủng hộ với Mỹ. Các công dân Mỹ ở Venezuela nên cảnh giác và thận trọng khi di chuyển bằng đường bộ”, Đại sứ quán Mỹ cảnh báo.

Người dân Venezuela tuần hành. Ảnh: NBC News

Đại sứ quán Mỹ tiếp tục cảnh báo người dân Mỹ không nên đến Venezuela. Trong trường hợp công dân Mỹ không lựa chọn rời Venezuela, họ cần “chuẩn bị các kế hoạch dự phòng cho những tình huống khẩn cấp, giữa lúc chính quyền Mỹ không thể cung cấp các dịch vụ khẩn cấp”.

Quan hệ giữa Mỹ và Venezuela đã leo thang căng thẳng trong những ngày qua, sau vụ Washington thực hiện chiến dịch quân sự chớp nhoáng ở thủ đô Caracas vào đêm 2/1, rạng sáng 3/1 và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó tuyên bố Washington sẽ điều hành Venezuela và yêu cầu quyền tiếp cận toàn diện với dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này.

“Chúng tôi sẽ điều hành Venezuela cho đến khi có thể tiến hành một cuộc chuyển giao an toàn, phù hợp và thận trọng. Washington sẽ quyết định khi nào nên trao trả quyền kiểm soát lại cho Venezuela… Các công ty Mỹ sẽ sửa chữa cơ sở hạ tầng và bắt đầu tạo ra lợi nhuận cho Venezuela. Mối quan hệ đối tác giữa Washington và Caracas sẽ giúp người dân địa phương trở nên giàu có, độc lập và an toàn”, ông Trump phát biểu trong cuộc họp báo tối 3/1.