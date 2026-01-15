Theo tạp chí Politico, trong bài đăng trên mạng Truth Social hôm 14/1 (giờ đông nước Mỹ), ông Trump xác nhận vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống lâm thời Venezuela Rodríguez.

Ông Trump (trái) và Tổng thống lâm thời Venezuela Rodríguez. Ảnh: Nhà Trắng

“Sáng nay, tôi đã có cuộc điện đàm tuyệt vời với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez. Chúng tôi đã đạt được tiến bộ vượt bậc trong việc giúp đỡ Venezuela ổn định và phục hồi. Nhiều chủ đề đã được thảo luận, trong đó có dầu mỏ, khoáng sản, thương mại và tất nhiên cả an ninh quốc gia. Quan hệ đối tác giữa Mỹ và Venezuela sẽ là một điều tuyệt vời cho tất cả mọi người. Venezuela sẽ sớm trở nên vĩ đại và thịnh vượng trở lại, có lẽ hơn cả trước đây”, ông Trump cho biết.

Bà Rodríguez sau đó mô tả cuộc điện đàm với ông Trump “dài và mang tính lịch sự”. “Cuộc điện đàm được thực hiện trong khuôn khổ tôn trọng lẫn nhau, khi chúng tôi thảo luận về chương trình làm việc song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như các vấn đề tồn đọng giữa chính phủ hai bên”, Tổng thống lâm thời Venezuela viết trên mạng xã hội X.

Quan hệ giữa Mỹ và Venezuela những tuần gần đây luôn trong tình trạng căng thẳng, nhất là sau chiến dịch quân sự chớp nhoáng của Washington ở thủ đô Caracas và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào đêm 2/1, rạng sáng 3/1.

Vào đêm 3/1, Tòa án Tối cao Venezuela đã chỉ định Phó Tổng thống Rodríguez làm tổng thống lâm thời của nước này “nhằm đảm bảo tính liên tục về mặt hành chính và quốc phòng toàn diện của quốc gia”.