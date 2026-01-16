Bà Machado được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 2025. Báo Guardian dẫn lời bà Machado phát biểu trước các phóng viên hôm 15/1 rằng, bà tặng huy chương Nobel hòa bình của mình cho Tổng thống Mỹ Trump “để ghi nhận cam kết đặc biệt của ông đối với tự do”. Hiện chưa rõ liệu ông Trump có nhận món quà này hay không.

Bà Machado phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ Trump ở Nhà Trắng ngày 15/1. Ảnh: EPA

Trước đó cùng ngày, ban tổ chức Nobel đã đăng trên mạng xã hội X: “Huy chương có thể đổi chủ, nhưng danh hiệu người đoạt giải Nobel Hòa bình thì không”.

Theo đài RT, trong khi bà Machado nói với những người ủng hộ đang reo hò rằng “Chúng ta có thể tin tưởng vào Tổng thống Trump”, Nhà Trắng lại hạ thấp tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ giữa hai người. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt mô tả bà Machado là “một tiếng nói đáng chú ý và dũng cảm”, nhưng nhấn mạnh cuộc gặp không phản ánh sự thay đổi trong “đánh giá thực tế” của ông Trump.

Ông Trump đã bác bỏ khả năng lãnh đạo Venezuela của bà Machado. Ngay sau chiến dịch đột kích chớp nhoáng và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro của các lực lượng Mỹ, ông Trump tuyên bố bà Machado “không có sự ủng hộ hay tôn trọng trong nước.”

Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó đã thể hiện việc sẵn lòng hợp tác với chính phủ của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Ông Trump hôm 14/1 thậm chí ca ngợi bà Rodriguez là một “người tuyệt vời” sau một cuộc điện đàm dài giữa họ.