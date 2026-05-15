“Sau yêu cầu của chính phủ Mỹ về việc tiếp đón một phái đoàn do Giám đốc CIA John Ratcliffe dẫn đầu tại Havana, Ban Chỉ đạo Cách mạng đã chấp thuận cho phía Mỹ thực hiện chuyến thăm này và cuộc gặp với người đồng cấp thuộc Bộ Nội vụ Cuba”, thông cáo ngày 14/5 của chính phủ Cuba cho hay.

Giám đốc CIA John Ratcliffe. Ảnh: NYT

Theo hãng tin CNN, cuộc gặp giữa các quan chức Cuba với người đứng đầu CIA diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước đối đầu từ thời Chiến tranh Lạnh đã leo thang lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Chính quyền Havana cho biết các quan chức của họ đã nhấn mạnh trong cuộc gặp với ông Ratcliffe rằng, Cuba “không phải là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ” và không có “lý do chính đáng” nào để Washington đưa Cuba vào “danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố”. Chính phủ Cuba cũng khẳng định nước này không chứa chấp, hỗ trợ hay tài trợ cho khủng bố như cáo buộc lâu nay của Mỹ, đồng thời phủ nhận việc cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc tình báo trên lãnh thổ của mình.

Tin tức về chuyến đi của giám đốc CIA xuất hiện chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông đang chuẩn bị đàm phán với Cuba. “Cuba đang cần giúp đỡ và chúng ta sẽ đối thoại!!! Trong khi đó, tôi sẽ đến Trung Quốc!”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 12/5.

Chính quyền Trump gần đây đã tăng cường các biện pháp trừng phạt Cuba, chỉ vài tháng sau khi áp đặt lệnh phong tỏa dầu mỏ đối với quốc gia Nam Mỹ này. Động thái diễn ra sau khi quân đội Mỹ đẩy mạnh các chuyến bay thu thập thông tin tình báo ngoài khơi bờ biển Cuba.

Ngoài một lô dầu mỏ do Nga viện trợ, các quan chức Cuba cho biết nước này đã bị Mỹ cắt đứt mọi nguồn cung nhiên liệu trong hơn 4 tháng. Trong một chương trình truyền hình phát sóng tối 13/5, Bộ trưởng Năng lượng và mỏ Cuba Vicente de la O Levy tiết lộ lô hàng viện trợ của Nga hồi cuối tháng 3 đã cạn kiệt và trữ lượng dầu mỏ dùng để vận hành lưới điện quốc gia đang gặp khó khăn của nước này gần như đã hết.

Bộ trưởng O Levy có phát biểu trên chỉ vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo họ đang đề nghị viện trợ 100 triệu USD cho Cuba để thực hiện “những cải cách có ý nghĩa”.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel hôm 14/5 ám chỉ trên mạng xã hội rằng Havana sẵn sàng nhận viện trợ từ Mỹ, nhưng sẽ ưu tiên cho việc Mỹ “dỡ bỏ hoặc nới lỏng các lệnh cấm vận” hơn.