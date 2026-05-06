Theo hãng thông tấn Anadolu, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 đã phủ nhận cáo buộc cho rằng Mỹ đang phong tỏa dầu mỏ Cuba, nhấn mạnh rằng tình trạng thiếu hụt nhiên liệu của hòn đảo này là do Venezuela ngừng cung cấp dầu miễn phí.

"Chúng tôi không phong tỏa dầu mỏ Cuba, không phải theo nghĩa đó. Trước đây Cuba thường nhận dầu miễn phí từ Venezuela, nhưng họ lấy 60% trong số đó để xuất khẩu. Vấn đề chính ở đây là phía Venezuela đã quyết định không tiếp tục cung cấp dầu miễn phí nữa", ông Rubio cho biết.

Ngoại trưởng Rubio lập luận, việc tiếp tục cung cấp dầu miễn phí đã trở nên không khả thi trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng vọt, khiến Cuba rơi vào tình trạng khó khăn. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho rằng mô hình kinh tế hiện tại của Cuba là "không hiệu quả" và không thể tự điều tiết để vượt qua khủng hoảng năng lượng.

Ngoài ra, ông Rubio thông báo rằng Mỹ đã cung cấp khoảng 6 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Cuba và sẵn sàng tăng cường hỗ trợ thông qua các kênh trung gian.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 5/5 đã phản đối việc Mỹ tăng cường trừng phạt Cuba, đồng thời kêu gọi Washington chấm dứt các biện pháp cấm vận với La Havana.

"Việc Mỹ gia tăng các lệnh trừng phạt đơn phương không chỉ đi ngược lại luật pháp quốc tế, mà còn xâm phạm quyền được tồn tại và phát triển của người dân Cuba. Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngay lập tức chấm dứt lệnh cấm vận và các biện pháp trừng phạt đối với Cuba, cũng như mọi hình thức gây sức ép", thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ.

Cách đây không lâu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp mới, cho phép Washington áp đặt lệnh trừng phạt lên chính phủ Cuba và các thực thể nước ngoài có quan hệ làm ăn với đảo quốc này.