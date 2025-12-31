Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước, hội nghị ngày 31/12 tại Hà Nội về triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2026 có sự tham dự và phát triển chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Báo cáo tổng kết năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Ngân hàng Nhà nước được trình bày tại hội nghị nêu rõ, ngành ngân hàng là một trong những ngành đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu cũng như phát triển các tiện ích phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Riêng trong hoạt động thanh toán, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã tham mưu, trình ban hành và ban hành nhiều chính sách quan trọng để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi cho chuyển đổi số hoạt động ngân hàng, đồng thời phát triển các sản phẩm, dịch vụ thanh toán mới, tiện ích, an toàn và có chi phí hợp lý.

Song song đó, hạ tầng thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số ngành ngân hàng cũng luôn được chú trọng đầu tư, nâng cấp. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán và các hệ thống thông tin ứng dụng, nghiệp vụ ngân hàng được đặc biệt chú trọng. Hệ sinh thái số, thanh toán số đã được thiết lập kết nối giữa dịch vụ ngân hàng với nhiều dịch vụ khác trong nền kinh tế để cung ứng trải nghiệm liền mạch cho người dùng.

Đáng chú ý, thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng trưởng, chuyển đổi số ngân hàng đạt nhiều thành tựu quan trọng, từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Theo thống kê, đến nay, 87% người trưởng thành tại Việt Nam đã có tài khoản ngân hàng. Nhiều nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng đã được số hóa hoàn toàn. Nhiều tổ chức tín dụng tại Việt Nam có tỷ lệ trên 95% giao dịch được thực hiện trên kênh số.

Trong 11 tháng năm 2025, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong 11 tháng của năm 2025 đã tăng 42,34% về số lượng và 22,59% về giá trị. Trong đó, giao dịch thanh toán qua kênh Internet tăng tương ứng 52,91% về số lượng và 36,25% về giá trị; giao dịch qua kênh điện thoại di động tăng tương ứng 36,48% và 20,48%; giao dịch qua QR Code tăng 54,45% về số lượng và 141,02% về giá trị.

Thời gian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai nhiệm vụ được giao tại “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06 để làm sạch dữ liệu, xác minh thông tin và đối chiếu thông tin sinh trắc học của khách hàng, hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ, qua đó góp phần giảm số lượng vụ việc lừa đảo mất tiền của khách hàng.

Bên cạnh đó, về cải cách thủ tục hành chính, nhiều năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã luôn nỗ lực, chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực chất và đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực cải cách hành chính với phương châm lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm phục vụ. Điều này được thể hiện rõ qua việc Ngân hàng Nhà nước nhiều năm liên tục có tên trong nhóm các bộ, ngành dẫn đầu về chỉ số Cải cách hành chính.

Thống kê cho thấy, giai đoạn từ năm 2020 đến 2024, tỷ lệ thủ tục cắt giảm đạt 39% trên tổng số quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước. Trong năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa 269/298 thủ tục hành chính, đạt 90,3%; cắt giảm 255 điều kiện kinh doanh, thay thế hồ sơ giấy bằng dữ liệu với 21 thủ tục. Năm 2025, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chính thức cung cấp thêm 32 dịch vụ công toàn trình, nâng tổng số dịch vụ công toàn trình đã cung cấp tới người dân và doanh nghiệp lên 57 dịch vụ.