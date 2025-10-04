Theo ABC News, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 3/10 đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này bắn nổ một con tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy ở ngoài khơi Venezuela, khiến 4 người thiệt mạng.

"Bộ Chỉ huy miền Nam (USSOUTHCOM) đã thực hiện cuộc tấn công trên vùng biển quốc tế ở gần Venezuela, nhắm vào một chiếc tàu chở một số lượng lớn ma túy đang trên đường tới Mỹ để 'đầu độc người dân của chúng ta'. Tình báo Mỹ chắc chắn về việc con tàu chở ma túy và những đối tượng bị bắn hạ là khủng bố ma túy", ông Hegseth cho biết.

Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh, những chiến dịch tập kích tương tự sẽ được tiếp tục cho tới khi người dân Mỹ không còn phải đối diện với nguy cơ từ các băng đảng ma túy.

Quân đội Mỹ tập kích tàu nghi chở ma túy ngoài khơi Venezuela. Video: X/@SecWar

Theo truyền thông Mỹ, đây là vụ tập kích thứ tư của quân đội nước này ở gần Venezuela trong vài tuần trở lại đây. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng Washington đang ở trong một cuộc "xung đột vũ trang" với các băng đảng ma túy. Ông Trump thậm chí còn đang cân nhắc việc tấn công các băng nhóm ma túy “từ đường bộ”, động thái có thể làm dấy lên thêm nhiều tranh cãi pháp lý.

Kể từ đầu tháng 9, Mỹ đã tăng cường sự hiện diện quân sự ở Caribbean khi triển khai 8 chiến hạm và 10 tiêm kích F-35 tới Puerto Rico nhằm phục vụ cho chiến dịch ngăn chặn vận chuyển ma túy. Venezuela đã phản đối mạnh mẽ động thái của Washington, cáo buộc đây là "hành vi khiêu khích".

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cũng đã bác bỏ mọi cáo buộc dính líu tới ma túy, đồng thời đề nghị được đối thoại trực tiếp với phía Mỹ để giải quyết tình trạng hiện tại.