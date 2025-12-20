Ngay sau khi đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam lên ngôi vô địch tại SEA Games 33, Ngân hàng An Bình (ABBank) ABBank đã công bố triển khai chương trình cộng thêm lãi suất chưa từng có để nhân đôi niềm vui cho khách hàng trong thời khắc lịch sử này.

Khách hàng gửi tiền tại quầy hoặc trực tuyến, với kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng tại ABBank được cộng thêm lãi suất 1,2%/năm so với biểu lãi suất niêm yết.

Trong khi đó, lãi suất huy động cao nhất tại ABBank khi gửi tiết kiệm tại quầy và trực tuyến lần lượt là 7,2% và 7,3%/năm, áp dụng với kỳ hạn 36-60 tháng.

Tuy nhiên, thời gian áp dụng mức lãi suất cộng thêm này chỉ kéo dài đến hết 23/12.

Hào phóng nhất trong việc tặng thêm lãi suất phải kể đến Ngân hàng Quốc Dân (NCB). Nhà băng này cộng thêm lãi suất 1,6%/năm cho khách hàng gửi tiền dưới 5 tỷ đồng, kỳ hạn từ 1-13 tháng. Với mức lãi suất niêm yết hiện nay, việc cộng thêm lãi suất sẽ khiến lãi suất huy động cao nhất lên đến 7,8%/năm.

Tại Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (PVCombank), vào các ngày thứ Sáu hàng tuần của tháng 12, khách hàng cá nhân mở tài khoản gửi tiết kiệm trực tuyến sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi cộng thêm 1,5%/năm.

Đây là chính sách khuyến mãi áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn từ 12 tháng trở lên với số tiền gửi từ 100 triệu đồng.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại PVCombank sẽ lên đến 7,6%/năm và kỳ hạn 13-36 tháng lên đến 8,3%/năm.

Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Tại Ngân hàng Bản Việt (BVBank), nhà băng này tung ra một loạt chương trình ưu đãi nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập. Theo đó, từ ngày 17/12, khách hàng gửi tiết kiệm tại BVBank sẽ được cộng thêm lãi suất 0,5%/năm so với lãi suất niêm yết.

Ưu đãi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng tại quầy giao dịch, hoặc gửi trực tuyến với kỳ hạn từ 6 đến 18 tháng; qua đó đưa lãi suất tiền gửi cao nhất ở kỳ hạn 6-8 tháng lên mức 6,8%/năm.

Bên cạnh đó, BVBank vốn đang duy trì chính sách tính lãi cộng hưởng, nếu duy trì 80% số tiền gửi ban đầu đến ngày đến hạn, người gửi sẽ được tặng thêm lãi suất theo quy định của ngân hàng.

Tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), trong tuần sinh nhật từ 15-21/12, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy được cộng thêm lãi suất 0,34%/năm với kỳ hạn 6 tháng, mức gửi từ 5 tỷ đồng.

Theo đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng tại quầy của Sacombank được đẩy lên 4,75%/năm. Dù vậy, Sacombank không thuộc nhóm ngân hàng niêm yết lãi suất cao trên thị trường hiện nay. Lãi suất huy động cao nhất tại quầy do Sacombank niêm yết cũng chỉ 5,2%/năm.

Tại Ngân hàng Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank), từ 25/11-31/12, khách hàng gửi tiết kiệm từ 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng sẽ được cộng lãi suất ưu đãi 0,3%/năm.

Còn tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank), từ 11-31/12, khách hàng gửi tiết kiệm sẽ được cộng thêm lãi suất lên đến 1%/năm khi gửi từ 50 triệu đồng. Theo đó, lãi suất tiết kiệm cao nhất tại LPBank sẽ lên đến 7,5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,55%/năm với kỳ hạn 12 tháng.

Việc tặng thêm lãi suất cho người gửi tiền cũng đã được SeABank và Techcombank áp dụng dài hạn với mức lãi suất cộng thêm từ 0,5%-1%/năm cho một số kỳ hạn.

Ngoài các nhà băng trên, MBV, Vikki Bank, HDBank, VietBank, Agribank, Vietcombank, VietinBank cũng đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mãi như tặng quà hiện vật, tặng tiền, tặng voucher, quay số trúng thưởng... cho người gửi tiền.