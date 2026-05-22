HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về danh mục 3.133 công trình, dự án cần thu hồi đất giai đoạn 2026-2030 nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Theo danh mục được thông qua, các dự án tại phường Dương Nội bao gồm vốn ngân sách, đấu giá quyền sử dụng đất và vốn ngoài ngân sách.

Trong nhóm sử dụng vốn ngân sách, có 5 dự án chuyển tiếp từ Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025 tiếp tục được triển khai.

Đáng chú ý là dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội với hạng mục Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa. Đây là công trình nhằm giảm áp lực úng ngập cho khu vực phía Tây thành phố, vốn thường xuyên chịu ảnh hưởng khi mưa lớn.

Bên cạnh đó là dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai, tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc.

Một dự án hạ tầng quan trọng khác là xây dựng hệ thống thoát nước khu vực Hà Đông thuộc lưu vực Hữu Nhuệ.

Ngoài ra, thành phố cũng triển khai dự án đường kết nối khu đất dịch vụ La Dương - La Nội và dự án hoàn thiện các tuyến đường xung quanh khu đất xây dựng bệnh viện và trung tâm thương mại tại Dương Nội.

Riêng dự án hoàn thiện hạ tầng quanh khu bệnh viện và trung tâm thương mại có tổng diện tích hơn 5,56ha. Trong đó, phần diện tích trên địa bàn quận Hà Đông (cũ) là 4,844ha, còn lại 0,002ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Một góc khu đô thị Dương Nội. Ảnh: Thạch Thảo

Ở nhóm đấu giá quyền sử dụng đất, Hà Nội dự kiến triển khai 2 dự án tại Dương Nội. Trong đó có khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xứ đồng khu Dược (ký hiệu X7). Tổng diện tích dự án gần 0,3ha, phần diện tích đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất năm 2026 để thực hiện đấu giá là khoảng 0,034ha.

Cùng với đó là dự án khu tái định cư LK19a, LK19b, X7 tại phường Dương Nội. Việc bổ sung các khu tái định cư nhằm đáp ứng nhu cầu bố trí chỗ ở cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng trong khu vực.

Đặc biệt, trong nhóm dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có 4 dự án lớn, với nhiều dự án nhà ở xã hội.

Một trong những dự án tiếp tục triển khai là Khu đô thị mới Dương Nội với hạng mục đường giao thông. Đây là đại đô thị quy mô lớn nằm ở cửa ngõ phía Tây Hà Nội, nhiều năm qua tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và các phân khu chức năng.

Thành phố cũng đăng ký mới dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội La Tinh - Đông La. Dự án góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở giá phù hợp trong bối cảnh thị trường căn hộ Hà Nội vẫn neo ở mức cao.

Ngoài ra, dự án khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn tiếp tục được đưa vào danh mục triển khai, tạo động lực phát triển cho trục đô thị phía Tây.

Dự án xây dựng nhà ở xã hội tại ô đất ký hiệu 6.2 thuộc quy hoạch phân khu S4 trên đường Lê Trọng Tấn cũng nằm trong danh mục. Dự án có tổng diện tích hơn 1,1ha, đã triển khai khoảng một nửa diện tích.