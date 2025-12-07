Công an Hà Nội chỉ rõ sự thật về 'suất ngoại giao' nhà ở xã hội

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội), khẳng định hoàn toàn không có “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” khi mua nhà ở xã hội. Những thông tin này liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, trọng tâm là nhóm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Nếu cá nhân, doanh nghiệp không có chức năng, thẩm quyền mà trót nhận tiền của người dân trái quy định thì cần khẩn trương hoàn trả trước khi cơ quan công an, cơ quan pháp luật xác minh và xử lý”, Thượng tá Tuấn nói.

Giá đất bị đội lên gấp 2-6 lần vì một công thức

Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu cho biết, một số địa phương đang áp dụng cách tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bằng việc lấy giá trong bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất. Cách tính này khiến mức nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp cao hơn nhiều so với phương pháp thặng dư.

Theo phân tích từ một số ví dụ, sự chênh lệch giữa hai cách tính lên tới vài lần. Như tại đường Đặng Công Bỉnh (huyện Hóc Môn cũ), bảng giá đất là 18,5 triệu đồng/m2, hệ số điều chỉnh khoảng 2 lần, nhân lên thì mức giá khoảng 37 triệu đồng/m2.

Chi phí đất cao khiến chủ đầu tư phải nâng giá bán căn hộ. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trong khi đó, phương pháp thặng dư chỉ khoảng 9 triệu đồng/m2, thấp hơn 6 lần mức 37 triệu đồng/m2. Theo HoREA, để không lỗ vốn, doanh nghiệp phải nâng giá bán căn hộ lên trên 70 triệu đồng/m2.

Từ các tính toán thực tế trên, HoREA cho rằng cách áp dụng giá đất bằng công thức bảng giá nhân hệ số điều chỉnh (K1) là không phù hợp đối với các dự án bất động sản có quy mô lớn, hệ số sử dụng đất cao và đặc thù kỹ thuật phức tạp.

TPHCM sắp bán nhà xã hội liền kề diện tích như biệt thự, giá từ 17 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố thông tin về dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Hòa Phú do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim (Công ty Nam Kim) làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch, dự án gồm các công trình nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở thương mại và các công trình giáo dục, thương mại - dịch vụ khác.

Riêng NƠXH, dự án có 3.030 căn (1.376 căn nhà liền kề và 1.654 căn hộ chung cư), được chia thành 4 dự án thành phần. Trong đó, diện tích nhà liền kề từ 117-139 m2/căn, diện tích căn hộ chung cư từ 31-70 m2/căn.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, giá bán tạm tính bình quân đối với NƠXH liền kề là 16,7 triệu đồng/m2, còn căn hộ chung cư là 26,4 triệu đồng/m2. Mức giá này đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng.

Đà Nẵng nêu phương án xử lý bến du thuyền bỏ hoang trên đất 'kim cương'

Ngày 4/12, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay dự án nhà hàng, bến du thuyền trên đường Bạch Đằng (phường Hải Châu) - công trình nằm trên vị trí “kim cương” ven sông Hàn đã bỏ hoang nhiều năm.

Dự án (khoanh đỏ) sở hữu vị trí đắc địa bên bờ sông Hàn. Ảnh: Hồ Giáp

Dự án do Công ty TNHH I.V.C của Phan Văn Anh Vũ đầu tư, nằm đối diện tòa nhà Trung tâm hành chính Đà Nẵng, được xem là một trong những khu đất đắc địa bậc nhất thành phố. Công trình rộng khoảng 4.000m2 (gồm 2.100m2 đất và 1.900m2 mặt nước), hoàn thành từ năm 2017 và từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc, phục vụ vui chơi giải trí, thu hút du khách.

Tuy nhiên, từ khi ông Phan Văn Anh Vũ bị bắt và khởi tố, dự án dừng hoạt động hoàn toàn và bị bỏ hoang đến nay.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Thông báo số 331 ngày 31/1/2018, giao Ban cán sự đảng UBND thành phố làm việc với chủ đầu tư để vận động thu hồi dự án, đồng thời nghiên cứu hai phương án.

Bộ Xây dựng nói thẳng về hiện tượng thổi giá nhà đất

Tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững năm 2025” ngày 4/12, trả lời câu hỏi liệu có hiện tượng thổi giá bất động sản hay không, bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) cho rằng, điều cốt lõi là phải xác định rõ các yếu tố cấu thành giá bán bất động sản.

Theo bà, giá nhà được quyết định bởi hai nhóm chi phí chính: Giá đất, tức chi phí quyền sử dụng đất và chi phí xây dựng công trình, bao gồm vật liệu, nhân công, thuế và chi phí hạ tầng kỹ thuật. Giá bán cuối cùng được hình thành từ giá thành cộng với chi phí bán hàng và các khoản phát sinh khác. Trong đó, giá vật liệu xây dựng tăng mạnh đã tác động trực tiếp đến giá bất động sản.