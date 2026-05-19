Diễn biến về đợt mưa lớn diện rộng sắp xảy ra ở miền Bắc đến Nghệ An vừa được dự báo viên Phạm Thị Châm, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cập nhật mới nhất.

Theo dự báo viên, trong những ngày qua, nhiều tỉnh thành ở khu vực Bắc Bộ liên tục có mưa giông, một số nơi đã ghi nhận lượng mưa khá lớn.

Đáng lưu ý, từ đêm nay (19/5), do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió từ mực 1.500-5.000m, kết hợp với hoạt động của đới gió đông nam đẩy hơi ẩm từ biển vào đất liền, nên khu vực Bắc Bộ và hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Cảnh báo mưa lớn ở miền Bắc có khả năng gây ra ngập úng ở vùng trũng. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Mưa lớn được dự báo kéo dài từ đêm 19 đến hết ngày 21/5, với tổng lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có những nơi mưa rất to trên 250mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại những vùng trũng thấp ở các khu đô thị, công nghiệp.

"Đặc biệt tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, do nhiều ngày qua đã liên tục có mưa giông nên nền đất đá hiện tại đã ngậm đủ nước, kết cấu trở nên lỏng lẻo. Khi đón thêm đợt mưa lớn lần này, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất là rất cao. Người dân các địa phương cần hết sức cảnh giác và chủ động phương án ứng phó", dự báo viên đặc biệt nhấn mạnh.

Cũng theo dự báo viên, dịch chuyển xuống phía Nam, khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Nam Bộ, trong hôm nay và hai ngày tới dự báo cũng có mưa giông, cục bộ có những điểm mưa to trên 80mm.

Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ khả năng có những điểm mưa rất to trên 100mm. Mưa giông đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tuy nhiên, do thời gian mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối và đêm, nên vào ban ngày, các khu vực này trời vẫn có nắng, thời tiết khá oi nồng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 31-34 độ; một số nơi có thể xảy ra nắng nóng cục bộ với mức nhiệt vượt ngưỡng 35 độ.

Nắng nóng mạnh ngay sau đợt mưa lớn

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng cho biết, ngay sau đợt mưa lớn này, thời tiết miền Bắc và Trung Bộ sẽ có sự biến động mạnh.

Cụ thể, tại Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An từ đêm 21-22/5, mưa lớn diện rộng có xu hướng giảm dần. Toàn vùng chỉ còn ghi nhận mưa rào và giông rải rác tập trung ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, cục bộ vẫn có điểm mưa to đến rất to trước khi giảm hẳn.

Đáng chú ý, chỉ sau đó một ngày, khoảng từ 23-24/5, những khu vực này có khả năng bước vào một đợt nắng nóng diện rộng.

Đối với các khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khả năng cao sẽ đón nắng nóng diện rộng ngay từ ngày 22-23/5.

Các khu vực khác (bao gồm Nam Bộ), từ ngày 22/5 trở đi, mưa giông cũng sẽ giảm nhanh.