Một phần khu đất tại phường Tây Hồ (Hà Nội) - nơi từng trong kế hoạch làm dự án công viên Hello Kitty, sẽ được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 305,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 114,2 triệu đồng/m2.

Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hà Nội) vừa có thông báo về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng khu đất tại số 153 Yên Phụ, phường Tây Hồ.

Theo thông báo, khu đất có tổng diện tích 2.678m2, được quy hoạch sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ. Giá khởi điểm đấu giá hơn 305,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 114,2 triệu đồng/m2.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất nhằm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ được Nhà nước cho thuê đất trong thời hạn 50 năm, với hình thức trả tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định cho thuê đất. Theo kế hoạch, nhà đầu tư phải hoàn thành dự án trong vòng 36 tháng kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Theo thông báo, các doanh nghiệp đấu giá được nộp hồ sơ đến hết ngày 26/11 .

Khu đất số 151, 153 Yên Phụ, phường Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh tư liệu: Thạch Thảo

Khu đất số 153 Yên Phụ từng gắn với dự án Tổ hợp công viên vui chơi giải trí và phụ trợ tại số 151-153 Yên Phụ, có tên thương mại Sanrio Hello Kitty World Hanoi, toạ lạc trên khu “đất vàng” gần 30.000 m2, nằm gần hồ Tây.

Dự án được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2999 ngày 16/6/2018. Nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển dịch vụ vui chơi giải trí Hà Nội, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn BRG.

Vào tháng 5/2019, Tập đoàn BRG công bố triển khai công viên Hello Kitty được thiết kế là công viên chuyên đề, với những trò chơi dành cho trẻ em. Thời điểm công bố dự án, Tập đoàn này đặt kỳ vọng đến 2021 sẽ hoàn thành công viên.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động dự án Tổ hợp công viên vui chơi giải trí và phụ trợ tại số 151-153 Yên Phụ.

Về lý do chấm dứt hoạt động dự án, Sở cho biết, nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư.

Trước đó, vào tháng 6/2020, UBND TP Hà Nội đã có quyết định về việc thu hồi 2.678m2 đất tại số 153 Yên Phụ giao Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội quản lý theo quy định.