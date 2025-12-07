Người Venezuela tuần hành bác bỏ đe dọa của Mỹ. Ảnh: Francisco Trias/People Dispatch

Hãng tin CNN dẫn lời một phụ nữ xưng là Victioria cho hay, cô sống một mình ở Caracas kể từ khi 2 con rời đất nước. Cô mô tả cuộc sống thường nhật của mình trong những tháng đầy bất ổn gần đây, mỗi ngày lại có diễn biến mới khiến cô không còn bình yên.

Dù vẫn tiếp tục công việc hàng ngày nhưng Victoria thừa nhận trạng thái cảnh giác cùng những câu hỏi liên tục về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khiến cô ngủ không yên. Victoria chia sẻ, cô thức dậy vào giữa đêm và xem tin tức trên điện thoại, việc này khiến cô khó có thể ngủ tiếp.

"Có một cuộc đối đầu mà chúng tôi, những công dân bình thường không liên quan. Chúng tôi cố gắng tiếp tục cuộc sống thường nhật nhưng điều đó luôn bị gián đoạn vì những gì chúng tôi trải qua, điều đó chắc chắn ảnh hưởng tới chúng tôi", Victoria ám chỉ đến cuộc xung đột tiềm tàng giữa Venezuela và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Người phụ nữ này kể về việc phải dùng thuốc ngủ và chuyện không muốn giao tiếp với bất kỳ ai, thường xuyên cảm thấy bứt rứt. "Chỉ những người ở trong hoàn cảnh như vậy mới cảm nhận được. Người Venezuela là những người chăm chỉ, tốt bụng. Họ không đáng phải chịu đựng tất cả những gì đang xảy ra", Victoria nói.

Yorelis Acosta, nhà tâm lý học lâm sàng và xã hội kiêm điều phối viên nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu phát triển thuộc Đại học Trung ương Venezuela cho hay, căng thẳng chính trị kéo dài giữa Venezuela và Mỹ đã ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của người dân Venezuela trong những tháng gần đây. "Không có cách duy nhất nào để xử lý những gì đang xảy ra với chúng tôi", bà Acosta nhấn mạnh.

Nhà nghiên cứu này giải thích, cách mỗi người nhìn nhận và ứng phó với cuộc khủng hoảng phụ thuộc vào nơi họ sống và mối liên hệ của họ với môi trường xung quanh cùng nhiều yếu tố khác. "Phản ứng của một người Venezuela ở khu vực biên giới như Tachira hay Zulia sẽ khác với một người sống ở Caracas", bà Acosta cho hay.

Lo lắng khiến người dân Venezuela phải thực thi các biện pháp đề phòng. Theo ghi nhận của CNN, một số trường tư thục ở Caracas đã yêu cầu phụ huynh và người giám hộ nộp một "bộ dụng cụ khẩn cấp cá nhân" cho mỗi học sinh sẽ đến trường trong năm học này. Bộ dụng cụ phải bao gồm nước, thực phẩm không dễ hỏng, đồ dùng vệ sinh và thuốc men (nếu cần) cũng như đèn pin.

Bộ dụng cụ khẩn cấp trên có thể cần thiết trong trường hợp học sinh phải ở lại trường, đặc biệt trong trường hợp xảy ra động đất. Tuy nhiên, một phụ huynh cho hay, yêu cầu này nhằm mục đích chuẩn bị cho các tình huống khác nhau liên quan tới căng thẳng giữa Mỹ - Venezuela.

Kể từ khi các lực lượng Washington bắt đầu tấn công các tàu nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe và Thái Bình Dương hồi tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần ám chỉ về khả năng xảy ra một chiến dịch trên lãnh thổ Venezuela, mặc dù không rõ liệu điều này có thành hiện thực hay không hoặc khi nào có thể xảy ra.

Một số hãng hàng không đã tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Venezuela sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành khuyến cáo các máy bay phải hết sức thận trọng khi bay qua Venezuela và vùng biển Nam Caribe, với lý do tình hình có thể nguy hiểm.