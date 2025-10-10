Theo hãng tin RT, trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 9/10, thủ lĩnh cấp cao Hamas Khalil al-Hayya nói với người dân Gaza rằng, nhóm vũ trang đã nhận được một số "cam kết" từ Washington và các bên trung gian khác về việc những hoạt động thù địch sẽ không tiếp diễn.

Ông al-Hayya nhấn mạnh, lực lượng Hamas tại Gaza “đã xử lý một cách có trách nhiệm với kế hoạch của Tổng thống Mỹ”, và gửi phản hồi nhằm ngăn chặn đổ máu thêm.

Thủ lĩnh cấp cao Hamas Khalil al-Hayya. Ảnh: Anadolu Agency

Tuy nhiên, thủ lĩnh Hamas không nêu rõ nội dung phản hồi, nhưng cho biết thỏa thuận đạt được tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập bao gồm việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine, mở cửa khẩu biên giới Rafah, và trao đổi tù binh.

"Mọi người đều xác nhận xung đột đã hoàn toàn kết thúc", ông al-Hayya cam kết sẽ phối hợp với tất cả các lực lượng dân tộc và Hồi giáo để hoàn tất những bước tiếp theo được nêu trong thỏa thuận.

Tuyên bố của thủ lĩnh Hamas được đưa ra trong bối cảnh nội các Israel vẫn đang bỏ phiếu phê chuẩn thỏa thuận. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir cho biết sẽ phản đối kế hoạch hòa bình của ông Trump, và sẽ rời khỏi chính phủ, nếu Hamas được phép giữ quyền kiểm soát Gaza. Ông cũng mô tả việc thả tù nhân Palestine để đổi lấy con tin Israel là "cái giá không thể chịu đựng nổi" cho thỏa thuận này.

Truyền thông trước đó đưa tin, các lực lượng Israel được yêu cầu rút lui về một ranh giới đã định trước trong vòng 24 giờ, để lại khoảng 53% diện tích Gaza cho Israel kiểm soát. Trong khi đó, Hamas sẽ thả tất cả các con tin còn sống trong vòng 72 giờ, sau khi Israel phê chuẩn thỏa thuận. Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho 250 người Palestine đang thụ án chung thân, và 1.700 người Gaza bị giam giữ kể từ năm 2023.

Cuộc chiến giữa Israel - Hamas bắt đầu vào ngày 7/10/2023, khi các tay súng Hamas bất ngờ tấn công Israel làm khoảng 1.200 người thiệt mạng, và bắt khoảng 250 người khác làm con tin. Chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza được cho đã khiến hơn 67.000 người thiệt mạng, và dẫn đến sự tàn phá chưa từng có cùng thảm họa nhân đạo tại vùng đất này.