Theo Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 24/6 đã thông báo về việc bắt giữ một binh sĩ Triều Tiên tại khu vực trung tâm của giới tuyến liên Triều vào tối 23/6.

"Quân đội đã tiếp nhận và bảo đảm an toàn cho một binh sĩ Triều Tiên tại khu vực mặt trận trung tâm vào tối 23/6. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và xác minh chi tiết vụ việc", JCS cho biết.

Dù JCS không công bố thêm thông tin về danh tính hoặc hoàn cảnh cụ thể của người này, nhưng nguồn tin của Yonhap tiết lộ binh sĩ nói trên đã bày tỏ ý định đào tẩu sang Hàn Quốc.

Hàn Quốc bắt giữ một binh lính Triều Tiên vượt biên. Ảnh: Yonhap

Đây là trường hợp công dân Triều Tiên thứ 4 vượt qua biên giới và được phía Hàn Quốc tiếp nhận kể từ khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức vào tháng 6 năm ngoái.

Hồi tháng 10 năm ngoái, một hạ sĩ quan Triều Tiên đã vượt qua Đường ranh giới quân sự (MDL) phân chia hai miền nam - bắc Triều Tiên bằng cách đi bộ theo một tuyến đường ven biển ở khu vực phía đông. Hai trường hợp trước đó, xảy ra vào tháng 7/2025, đều liên quan đến dân thường. Một người vượt qua khu vực mặt trận trung tâm để vào lãnh thổ Hàn Quốc, trong khi người còn lại được lực lượng Hàn Quốc giải cứu ở phía nam cửa sông Hán, phía tây khu vực biên giới liên Triều.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố rằng Seoul sẵn sàng tiếp nhận tất cả tù binh Triều Tiên từng tham chiến tại Ukraine nếu họ có nguyện vọng. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha dự kiến sẽ tới Hàn Quốc và gặp người đồng cấp Cho Hyun vào ngày 30/6 để thảo luận cụ thể hơn về vấn đề này.