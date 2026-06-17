Theo tờ Korea Times, Tổng thống Lee và Tổng thống Trump ngày 16/6 đã có một cuộc trao đổi ngắn về tình hình bán đảo Triều Tiên bên lề hội nghị thượng đỉnh G7.

"Tổng thống Lee đã kêu gọi Tổng thống Trump tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt các nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng biện pháp hòa bình, tương tự những gì Mỹ đã làm ở Trung Đông. Tổng thống Trump đáp lại rằng ông sẽ hỗ trợ việc xử lý quan hệ với Bình Nhưỡng", Kang Yu-jung, phát ngôn viên của Phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap

Cách đây vài ngày, Tổng thống Trump đã đăng tải lên mạng xã hội bức ảnh chụp chung với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Singapore hồi năm 2018. Hồi tháng 5, ông Trump từng tiết lộ bản thân vẫn duy trì liên lạc với ông Kim dù hai bên đã không gặp mặt trực tiếp trong chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Mỹ. "Chúng tôi vẫn duy trì một mối quan hệ tốt đẹp và khá kín tiếng", ông Trump nói.

Theo giới quan sát, những động thái gần đây của Tổng thống Trump có thể là dấu hiệu cho thấy Mỹ đang cân nhắc khả năng nối lại đối thoại cấp cao với Triều Tiên, nhất là trong bối cảnh tình hình ở Trung Đông đã hạ nhiệt.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump đã có 3 lần gặp mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bao gồm hội nghị thượng tại Singapore năm 2018 và các cuộc gặp tại Hà Nội cũng như khu phi quân sự liên Triều năm 2019.