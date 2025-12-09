Theo hãng tin Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 9/12 đã thông báo về việc phát hiện các máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc tiến vào khu vực ADIZ ở phía đông và phía nam bán đảo Triều Tiên.

"2 máy bay Trung Quốc và 7 máy bay Nga đã lần lượt tiến vào ADIZ vào lúc 10h sáng, khiến quân đội Hàn Quốc phải điều động máy bay tiêm kích để phòng ngừa tình huống bất ngờ. Nhóm phi cơ tiến vào ADIZ bao gồm máy bay ném bom và tiêm kích, liên tục ra vào ADIZ Hàn Quốc trong khoảng một giờ trước khi rời đi", nguồn tin của Yonhap cho biết.

Tiêm kích KF-16 của quân đội Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Theo các quan chức JCS, radar của quân đội Hàn Quốc đã phát hiện các máy bay Nga và Trung Quốc trước khi chúng tiến vào ADIZ và việc triển khai tiêm kích là biện pháp đề phòng các tình huống bất ngờ. Vụ việc này cũng không được coi là một trường hợp xâm phạm không phận.

Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ, kể từ năm 2019, Trung Quốc và Nga thường cử máy bay quân sự vào khu vực ADIZ của nước này trong khuôn khổ các cuộc tập trận chung mà không thông báo trước. Lần gần nhất tình trạng tương tự xảy ra là vào tháng 11/2024, khi 11 máy bay quân sự của Moscow và Bắc Kinh tiến vào khu vực ADIZ của Seoul.

Theo thông lệ quốc tế, ADIZ không phải không phận, mà là vùng trời được mỗi nước ấn định và yêu cầu mọi máy bay di chuyển vào khu vực này phải thông báo nhằm tránh xảy ra va chạm.

Nga và Trung Quốc hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về thông tin do Hàn Quốc công bố.