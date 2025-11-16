Hãng thông tấn Yonhap ngày 16/11 cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump mới đây đã thông báo cho Hàn Quốc về quyết định hủy bỏ chính sách miễn trừ chi phí phát triển đối với một số thương vụ mua vũ khí Mỹ.

"Phía Mỹ đã thông báo với Hàn Quốc rằng họ sẽ chấm dứt việc miễn trừ "chi phí không tái diễn" (NC) kể từ đầu tháng 8. Đây là các khoản chi phí một lần, liên quan đến nghiên cứu, phát triển hoặc sản xuất một số thiết bị quốc phòng", nguồn tin của Yonhap cho biết.

Các hệ thống Patriot của Mỹ tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Theo Luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí của Mỹ, Lầu Năm Góc được yêu cầu thu các khoản phí NC với những khí tài được xuất khẩu qua chương trình "Bán hàng Quân sự Nước ngoài" (FMS). Nguyên nhân được đưa ra là do chính phủ Mỹ đã sử dụng tiền thuế để phát triển hoặc sản xuất vũ khí, đặc biệt là để phục vụ quân đội nước này.

Tuy vậy, luật này cho phép một số trường hợp ngoại lệ, đơn cử như trong trường hợp việc bán vũ khí thúc đẩy lợi ích của Mỹ và các đồng minh, hoặc để tránh nguy cơ mất hợp đồng do áp phí.

Trong các thương vụ FMS trước đây, Hàn Quốc thường được miễn trừ phí NC. Vì lẽ đó, quyết định của Washington sẽ khiến chi phí nhập khẩu vũ khí của Seoul tăng lên đáng kể, dù Hàn Quốc đã cam kết chi 25 tỷ USD để mua vũ khí Mỹ cho tới năm 2030.

Nguồn tin của Yonhap cũng tiết lộ rằng một số đối tác khác của Mỹ như Nhật Bản và Australia cũng đã được thông báo về việc hủy bỏ chính sách miễn trừ NC.