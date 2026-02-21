Chiến đấu cơ F-16. Ảnh: Văn phòng tham mưu trưởng liên quân Mỹ/Korea Herald

Tờ Korea Herald dẫn nhiều nguồn tin ngày 20/2 cho hay, 10 máy bay chiến đấu F-16 của USFK cất cánh từ căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul khoảng 60km về phía nam, vào tối 16/2 và bay qua vùng lãnh hải quốc tế ở Biển Hoàng Hải. Các máy bay được cho là hoạt động trong khu vực giữa Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc và Vùng nhận diện phòng không của Trung Quốc, 2 vùng này không chồng lấn.

Khi các máy bay của USFK tiến gần bờ biển Trung Quốc, Bắc Kinh đã điều động máy bay chiến đấu tới khu vực, dẫn tới một cuộc đối đầu ngắn. Tuy nhiên, cả hai bên đều không vi phạm không phận của nhau nên tình hình không leo thang.

USFK đã thông báo trước cho quân đội Hàn Quốc về cuộc tập trận nhưng không cung cấp thông tin chi tiết, bao gồm kế hoạch tác chiến hoặc mục đích. Trong trường hợp USFK tiến hành các cuộc tập trận đơn phương không có sự tham gia của không quân Hàn Quốc, việc giữ kín toàn bộ chi tiết về kế hoạch hoặc mục tiêu là điều không hiếm gặp.

Hiện, cả Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và USFK đều không cung cấp thêm chi tiết về vụ việc. Theo các nhà quan sát, việc USFK triển khai một số lượng đáng kể các tài sản không quân gần ADIZ của Trung Quốc được coi là bất thường, dẫn đến những suy đoán rằng cuộc tập trận có thể nhằm mục đích phát tín hiệu răn đe tới Trung Quốc.

Tờ Global Times của Trung Quốc đã xác nhận sự việc và cho biết quân đội Bắc Kinh “đã tổ chức lực lượng hải quân và không quân để giám sát liên tục… và đã phản ứng và xử lý tình hình một cách hiệu quả”.

Cuộc đối đầu giữa máy bay chiến đấu Mỹ và Trung Quốc diễn ra sau khi Mỹ công bố Chiến lược Quốc phòng mới hồi tháng 1, trong đó kêu gọi Hàn Quốc đảm nhiệm trách nhiệm chính trong việc răn đe Triều Tiên, để Mỹ có thể tái tập trung vào việc đối phó với Trung Quốc.