Video: Yonhap TV

Đoạn video do hãng thông tấn Yonhap đăng tải cho thấy, chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Gimhae ở Busan, Hàn Quốc lúc 11h40 giờ địa phương hôm nay (29/10). Đón chào ông Trump ở sân bay là các quan chức cấp cao Hàn Quốc cùng nhiều quân nhân thuộc đoàn nghi lễ và nghi thức bắn 21 phát đại bác.

Ông Trump (cà vạt xanh) gặp gỡ các quan chức Hàn Quốc sau khi chuyên cơ Không lực Một hạ cánh. Ảnh: Yonhap TV

Sau khi nghi lễ đón chào kết thúc, ông Trump được hộ tống lên trực thăng Marine One để rời khỏi sân bay.

Theo trang Korea Times, trong ngày 29/10, ông Trump sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và thảo luận về những vấn đề như thương mại, đầu tư, hợp tác an ninh kinh tế cũng như tình hình bán đảo Triều Tiên.

Dự kiến, ông Lee sẽ trao tặng cho ông Trump Huân chương Mugunghwa, huân chương cao quý nhất của Hàn Quốc “để ghi nhận những đóng góp của nhà lãnh đạo Mỹ đối với hòa bình ở bán đảo Triều Tiên”. Đây là lần đầu tiên một vị tổng thống Mỹ được trao tặng loại huân chương này.