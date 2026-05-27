Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết các bài thử nghiệm phóng tên lửa được quân đội Bình Nhưỡng thực hiện hôm 26/5 là “một phần của kế hoạch hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa nhằm đạt mục tiêu phát triển quốc phòng trong 5 năm”.

Triều Tiên thừa nhận thử hệ thống phóng tên lửa hạng nhẹ mới

“Cuộc thử nghiệm đã phân tích và đánh giá sức mạnh đầu đạn đặc biệt của tên lửa đạn đạo chiến thuật, độ tin cậy của tên lửa pháo binh có điều khiển cỡ nòng 240mm với tầm bắn mở rộng, sử dụng hệ thống dẫn đường tự động siêu chính xác cùng độ chính xác khi bắn trúng mục tiêu của tên lửa hành trình chiến thuật được trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn đường”, KCNA nhấn mạnh.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát bài thử nghiệm phóng tên lửa và bày tỏ “sự hài lòng khi gọi đây là tín hiệu rõ ràng cho sự tiến bộ quân sự và khả năng tác chiến ngày càng tăng”.

Cỗ pháo tham gia thử nghiệm phóng tên lửa. Ảnh: KCNA/Yonhap

Dựa trên hình ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố, hệ thống tên lửa thử nghiệm hôm 26/5 có 2 bộ phận chính là xe tải chuyên chở và bệ phóng, với phần đầu của tên lửa lúc rời bệ phóng đã được làm mờ.