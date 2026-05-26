Tên lửa Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Yonhap

Hãng Yonhap dẫn tin từ Bộ Tư lệnh liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết các tên lửa được phóng từ khu vực Jongju thuộc tỉnh Bắc Phyongan của Triều Tiên, bay xa 80km rồi rơi xuống biển. Hàn Quốc đang phân tích chi tiết vụ phóng với Mỹ. Tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên thường có tầm bắn dưới 300km.

Theo JCS, vụ phóng lần này của Triều Tiên liên quan tới nhiều loại vũ khí, gồm cả máy bay không người lái (UAV) cảm tử. Đây là lần thứ 8 trong năm Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo.

Hàn Quốc cho hay nước này đã tăng cường giám sát và đang theo dõi sát sao các vụ phóng tiếp theo của Triều Tiên, đồng thời phối hợp chia sẻ thông tin với Mỹ và Nhật Bản cũng như duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Park Il tuyên bố: "Chúng tôi một lần nữa kêu gọi Triều Tiên đáp lại chính sách hòa bình và những nỗ lực giảm căng thẳng của chúng tôi".

Lần gần đây nhất Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển Hoàng Hải là ngày 19/4. Truyền thông Triều Tiên sau đó xác nhận nước này đã phóng tên lửa đạn đạo đất đối đất, có liên quan tới thử nghiệm bom chùm. Trước đó, vào ngày 12/4, Bình Nhưỡng đã cho phóng thử nghiệm tên lửa chống hạm và tên lửa hành trình từ tàu khu trục Choe Hyon ở biển Hoàng Hải.