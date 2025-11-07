Theo tờ Kyiv Independent, hôm 6/11, Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) xác nhận nhóm “Quân đoàn tự do Nga” đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng hậu cần của quân đội Nga.

HUR đã cho công bố đoạn video, và nhấn mạnh chuỗi tấn công đã làm hư hại các hệ thống điều khiển và điện quan trọng, gây gián đoạn nghiêm trọng cho hoạt động vận chuyển hàng hóa quân sự của Nga. Tuy nhiên, HUR không nêu rõ địa điểm diễn ra các cuộc tấn công, mà chỉ cho biết chúng diễn ra "trên lãnh thổ đối phương".

Nhóm ủng hộ Ukraine đốt phá các toa tàu chở vũ khí của Nga. Ảnh: Kyiv Post

HUR tuyên bố, “các vụ tấn công bằng bom cháy của nhóm kháng chiến đã thiêu rụi hệ thống điều khiển và cung cấp điện của hàng chục phương tiện vận chuyển hàng hóa quân sự. Hành động phá hoại này đã làm chậm đáng kể công tác vận chuyển hàng tiếp tế của Nga, cũng như làm suy yếu sự ổn định trong việc hỗ trợ hậu cần cho các đơn vị của đối phương trên tiền tuyến”.

Lính Ukraine quyết phòng thủ ở “chảo lửa” Pokrovsk

Các lực lượng Ukraine vẫn kiên quyết bảo vệ khu vực xung quanh thành phố Pokrovsk và Myrnohrad ở vùng Donetsk. Động thái này diễn ra bất chấp đòn tấn công liên tiếp của quân đội Nga ở trong và xung quanh hai thành phố, dẫn đến nguy cơ bị bao vây ngày càng gia tăng.

Hơn hai tuần kể từ khi binh lính Nga bị phát hiện đột nhập vào khu vực đô thị của thành phố Pokrovsk, nơi đây đã biến thành vùng xám. Đây là khái niệm chỉ việc kiểm soát lãnh thổ không còn rõ ràng do sự di chuyển hỗn loạn.

"Tình hình ở Pokrovsk vẫn không thay đổi nhiều. Song thật hỗn loạn, khi các nhóm lính của chúng tôi và đối phương trộn lẫn vào nhau", một binh sĩ Ukraine giấu tên điều khiển máy bay không người lái (UAV) chiến đấu ở Pokrovsk chia sẻ với tờ Kyiv Independent.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều binh sĩ Nga đổ về Pokrovsk sau khi phòng tuyến của Ukraine ở ngoại ô phía nam thành phố nhanh chóng tan rã, việc Kiev có thể đảo ngược tình hình bằng các hoạt động truy quét quy mô lớn dường như bất khả thi.

Hồi tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, các lực lượng Moscow đã bao vây 2 thành phố của Ukraine là Pokrovsk thuộc vùng Donetsk và Kupiansk ở vùng Kharkiv. Ông Putin kêu gọi Kiev yêu cầu những binh sĩ Ukraine bị bao vây chấp nhận đầu hàng. Theo Nga, hơn 10.000 lính Ukraine đang bị mắc kẹt tại 2 thành phố này.