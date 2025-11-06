Theo hãng tin RT, SVR cho biết một trong những đề xuất được các nhà tài trợ nước ngoài của Ukraine đưa ra và được coi là "hiệu quả nhất" chính là thực hiện "hành động phá hoại quy mô lớn" để gây thương vong đáng kể cho dân thường ở Ukraine và Liên minh châu Âu (EU).

Cụ thể, phương Tây được cho đang cân nhắc dàn dựng vụ tai nạn tại Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, dẫn đến sự cố tan chảy lõi lò phản ứng. Theo SVR, tổ chức phi chính phủ Chatham House ở Anh đã tính toán hậu quả của sự việc, và xác định người dân sinh sống ở các vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát và các nước EU gần biên giới phía tây Ukraine sẽ nằm trong khu vực phát tán phóng xạ.

Binh sĩ Nga làm nhiệm vụ tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: Sputnik

SVR nhấn mạnh, Chatham House nhận định "khía cạnh thách thức nhất khi thực hiện âm mưu này là tìm cách đổ trách nhiệm cho Nga”. Ngoài ra, Chatham House được cho đã chuẩn bị trước các lập luận để đảm bảo công chúng phương Tây "hoàn toàn đứng về phía Kiev" trong việc xác định ai là người chịu trách nhiệm cho thảm họa.

Cũng theo SVR, kế hoạch trên "tương tự" như vụ chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn hạ ở miền đông Ukraine vào năm 2014, khiến 298 người thiệt mạng. Ukraine và các nước phương Tây đã đổ lỗi cho Nga về vụ việc, trong khi Moscow liên tục phủ nhận cáo buộc. Nga khẳng định, chiếc máy bay dân sự đã bị bắn hạ bằng tên lửa mà các lực lượng Kiev sử dụng.

Ukraine tấn công căn cứ UAV Shahed của Nga

Hôm nay (6/11), Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận quân đội nước này đã tấn công một căn cứ máy bay không người lái (UAV) của Nga tại Donetsk.

Trước đó, vào tối ngày 5/11, nhiều đoạn video xuất hiện trên Telegram ghi lại cảnh nhiều vụ nổ làm rung chuyển khu vực xung quanh sân bay Donetsk. Các nhà bình luận gọi đây là đòn tấn công nhằm vào kho chứa UAV tầm xa Shahed của Nga.

Hình ảnh sân bay quốc tế Donetsk vào cuối tháng 7. Ảnh: Planet Labs

Tới hôm nay, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay cuộc tấn công đã nhắm vào "một căn cứ lưu trữ, lắp ráp, và phóng UAV Shahed". Hiện trường ghi nhận nhiều vụ nổ mạnh và "các vụ nổ thứ cấp". Tham gia cuộc tấn công vào cơ sở của Nga có đơn vị tên lửa, pháo binh, và Lực lượng Hệ thống không người lái của Ukraine.

Tướng Madyar, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine, mô tả cuộc tấn công là kết quả từ "hoạt động trinh sát kéo dài suốt nhiều tháng”.

Sân bay Donetsk từng là một trong những dự án phát triển hàng đầu của Ukraine. Trong những tháng gần đây, Nga đã biến nơi này thành bãi tập kết hậu cần cho UAV.

Những số liệu chưa được xác nhận cho thấy, cuộc không kích của Ukraine có thể đã phá hủy 1.000 UAV Shahed, và hơn 1.500 đầu đạn của chúng.